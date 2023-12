Ruiz Boix sostiene que no se atienden las demandas de la comarca en el Plan de Transporte del Campo de Gibraltar

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha acusado a la Junta de Andalucía de "no escuchar al Campo de Gibraltar" para la elaboración del plan de transportes por haberse presentado un documento “con lo mismo que tenemos, un autobús”, en referencia al proyecto del Bus Rapid Transit como alternativa a un tren de cercanías o un tranvía.

Ruiz Boix recordó que todos los alcaldes de la comarca aprobaron por unanimidad en la Mancomunidad un plan de transporte distinto "con la idea de contar con un tranvía para unir las poblaciones de Gibraltar, en el área metropolitana, con más de 200.000 habitantes”.

Para el regidor sanroqueño, “el Gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno vuelve a olvidar, a castigar y a discriminar al Campo de Gibraltar con la presentación de un Plan de Transporte del Campo de Gibraltar realizado con un único lápiz que es el de Juanma Moreno sin tener en cuenta la opinión de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar”.

"Lo que proponen es lo que ya existe: un autobús que en lugar de gasolina o de gasóleo será eléctrico. Moreno no trae nada para el Campo de Gibraltar, no aprueba nada, y no es el plan que necesita el futuro y el presente del Campo de Gibraltar”, en opinión dle alcalde.