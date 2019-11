Roja Directa denuncia acoso y amenazas a un joven en Algeciras por su condición sexual

La Asociación Roja Directa ha denunciado el acoso y las amenazas recibidas por un miembro del colectivo LGTBI+ el pasado fin de semana en Algeciras. La víctima, cuyos datos se mantienen en total confidencialidad, fue objeto de un supuesto delito de odio por parte de un joven a través de redes sociales y de forma personal.

"En nuestra entidad estamos viviendo como este último año han aumentado los delitos de odio en el Campo de Gibraltar, ya que en menos de dos meses hemos recibido, contando este último, cinco casos de ataques contra el colectivo LGTBI+ en nuestra comarca", explica la asociación, que insiste en reclamar a las administraciones "una implicación real y la dotación de medios para trabajar de forma óptima en contra de estos delitos de odio".

"También realizamos un llamamiento a aquellas personas que se vean inmersas o sean testigos de cualquier delito de odio para que denuncien los casos. Hay que tratar los casos con mucha delicadeza, dada la importancia de una adecuada asistencia y protección de las víctimas y testigos de estos delitos. Por ello, nuestra entidad queda a la disposición de todas aquellas personas que necesiten acompañamiento o asesoramiento, ya sea social o jurídico, para los delitos de odio contra el colectivo LGTBI+", continúa.

“Es lamentable que siga habiendo delitos de odio y que desde las instituciones no se trabaje activamente en perseguirlos. Todavía las administraciones locales no facilitan los recursos para que desde las asociaciones podamos asesorar a estas víctimas y poder darles una atención personalizada a cada una de ellas para que puedan tomar las medidas legales oportunas”, explica Jesús Tomillero, presidente de la Asociación Roja Directa LGTBI+.

“La LGTBIfobia es una realidad en nuestra comarca. No se trata de un caso aislado, son situaciones que se ven a diario, pero muchas de las víctimas o testigos no se atreven a exteriorizarlo o denunciarlo por miedo. Es duro temer que por el mero hecho de ir de la mano con tu pareja cualquier salvaje te puede agredir o amenazar de muerte. Los delitos aumentan y para todas las personas que luchamos por los Derechos del colectivo LGTBIQ+ es una situación insostenible, ya que existe un notable abandono institucional y aún no contamos con los recursos necesarios. Estamos luchando por los del colectivo LGTBI+ y no vamos a parar porque son nuestros derechos. Nadie debería salir impune por agredir a alguien que solo quiere amar o ser tal y como es libremente”, relata Marta Castellano, secretaria general de la Asociación.