La protección legal de los vestigios militares de la II Guerra Mundial en el Campo de Gibraltar (y II)

Medidas de protección del Patrimonio Cultural previstas en la LPHA

Medidas de protección aplicables a los bienes inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía (Cgpha)

Las personas propietarias o simples poseedoras de bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos para garantizar la salvaguarda de sus valores. Los que estén inscritos en el catálogo general deberán, además, permitir su inspección, su estudio y facilitar información sobre su estado y utilización. Cuando se trate de BIC, además, permitirán visitas públicas gratuitas, al menos cuatro días al mes en días y horas previamente señalados. El incumplimiento de los deberes contenidos en el art. 14 LPHA se considera infracción leve, sancionada con multa de hasta cien mil euros.

La consejería competente dispone de las siguientes facultades: (I) puede ordenar órdenes de ejecución frente a los propietarios y poseedores de bienes inscritos en el Cgha, para la ejecución de obras o la adopción de las actuaciones necesarias para su conservación, mantenimiento y custodia. En caso de incumplimiento, se les podrá imponer multas o bien ejecutar subsidiariamente a costa del obligado. (II) En caso de transmisión onerosa de inmuebles inscritos en el Cgpha, el transmitente deberá notificar su voluntad de transmitir a la consejería, disponiendo esta de derecho de tanteo y retracto. (III) En caso de incumplimiento por parte de los propietarios y poseedores de bienes inscritos en el CGPHA, la Administración puede expropiarlos total o parcialmente por causa de interés social.

Medidas de protección aplicables a los bienes inscritos en el Inventario de Bienes Reconocidos (IBR)

La inclusión en el IBR no conlleva un régimen de protección específico. La LPHA se limita a reconocer el deber de conservación, mantenimiento y custodia genérico y a reconocer el derecho de tanteo y retracto respecto de los inmuebles situados en conjuntos históricos que estén incluidos en catálogos urbanísticos y que formen parte del IBR. Esto implica que su protección depende del régimen previsto en los catálogos urbanísticos municipales o supramunicipales.

Medidas de protección contra la contaminación visual o perceptiva

Se entiende por contaminación visual o perceptiva todo uso, acción o intervención en un bien o en su entorno, que degrade sus valores y toda interferencia que impida o distorsione su contemplación. Esta protección se otorga solo a los bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico.

Protección en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Protección en cuanto a licencias y autorizaciones

En esta categoría de protección se dispensa un especial tratamiento a los BIC inscritos en el Cgpha. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que incidan sobre estos bienes tendrán que identificar los elementos patrimoniales y tendrán que establecer una ordenación compatible con la protección de sus valores; en el caso de planes urbanísticos, los elementos patrimoniales se integrarán en el catálogo urbanístico. Cuando un plan aprobado inicialmente incida sobre bienes con acuerdo de inicio de procedimiento de inscripción o inscritos en Cgpha o en IBR, se remitirá a la consejería para informe.

Con respecto a los planes urbanísticos ya aprobados, la inscripción de bienes inmuebles en el Cgpha conlleva la obligación de adecuarlos a las necesidades de protección en el plazo de dos años.

En el caso de inmuebles inscritos como BIC, será necesario obtener autorización previa de la consejería para la obtención de licencias o autorizaciones para realizar cualquier cambio o modificación que tanto los particulares como las administraciones públicas quieran realizar sobre los mismos.

La incoación del procedimiento para la catalogación de un inmueble como BIC determina la suspensión de las actuaciones que se estén desarrollando sobre el mismo, y de las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición, así como de los efectos de las ya otorgadas, hasta que se obtenga autorización de la consejería.

Medidas previstas en la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía

Se considera como Lugar de Memoria Democrática de Andalucía (LMDA) aquel espacio, inmueble o paraje que se encuentre en Andalucía, revele interés como patrimonio histórico por haberse desarrollado en él hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades democráticas, así como con la represión y violencia sobre la población por el golpe de Estado de 1936, la dictadura franquista y por la lucha por la recuperación de los valores democráticos hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y que haya sido inscrito por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía (Ilmda). Se entiende por Sendero de Memoria Democrática de Andalucía (SMDA) el conjunto de dos o más LMDA que se encuentren uno al lado de otro y tengan criterios interpretativos comunes.

En cuanto a las medidas de protección, se establece, en primer lugar, la obligación de las personas titulares de derechos o simples poseedoras de terrenos inscritos como LMDA del deber de conservarlos y mantenerlos de manera que salvaguarden sus valores. La consejería puede dirigirles órdenes de ejecución para la realización de obras necesarias para garantizar la conservación y mantenimiento. Los titulares de derechos tienen la obligación de permitir visitas públicas cuatro días al mes. En caso de incumplimiento de estos deberes la Junta de Andalucía podrá expropiar total o parcialmente el LMDA.

En segundo lugar, se faculta a la consejería competente para impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra en un LMDA inscrito en el inventario; esta medida también la puede adoptar en caso de anotación preventiva en el inventario sin necesidad de inscripción, como medida cautelar. Se contempla la necesidad de que la consejería competente autorice previamente las licencias para cualquier cambio o modificación en un LMDA, ya se trate de obras como de usos. En tercer lugar, se establece que los instrumentos de planificación territorial y el planteamiento urbanístico general establecerán determinaciones de ordenación acordes con el régimen de protección para los bienes inscritos y para los bienes respecto de los que se haya incoado el procedimiento de inscripción. El planeamiento urbanístico general incluirá en los catálogos urbanísticos los LMDA incoados o inscritos mediante ficha individualizada y con grado de protección adecuado a la preservación de dichos bienes. La consejería emitirá informe respecto a los instrumentos de planeamiento urbanístico general, cuando afecten a bienes respecto a los que se haya incoado procedimiento de inscripción o que estén inscritos.

Procedimientos para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico y para la inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática

La inscripción de bienes en el CGPH se produce por ministerio de la LPHA o de oficio a través del procedimiento de inscripción. La inscripción de bienes en el ILMD también se produce de oficio a través del procedimiento de inscripción. En ambos casos se admite que cualquier persona física o jurídica puede instar la iniciación mediante “solicitud motivada”. La resolución que acuerde la incoación del procedimiento produce efectos cautelares consistentes en la anotación preventiva del bien en el CGPH; la anotación preventiva determina la aplicación provisional del régimen de protección que le corresponda en función de la clase de inscripción promovida y, en su caso, las medidas cautelares que se establezcan. En el caso del Ilmda, la resolución sobre incoación del expediente será por acuerdo motivado, y también llevará aparejada la anotación preventiva del bien con suspensión cautelar de las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición, así como de los efectos de las ya otorgadas hasta que se obtenga la autorización. La anotación preventiva determina la aplicación provisional del régimen de protección previsto para los LMDA inscritos.

Posibilidad de reclamación judicial contra la inactividad de la administración pública ante una solicitud de inscripción en el CGPH o en el Ilmda

La incoación del procedimiento de inscripción o declaración, como hemos visto, desencadena importantes efectos jurídicos (aplicación cautelar del régimen de protección del bien), importantes limitaciones para los derechos de los propietarios e incluso respecto a las licencias, autorizaciones y actuaciones en el ámbito del derecho urbanístico.

Esta incoación no es una potestad discrecional de la Administración, es una potestad reglada. Si el bien ostenta los valores que la ley protege, la Administración está obligada a incoar, en primera instancia, y a resolver favorablemente, después. El TSJ Madrid, sala de lo contencioso-administrativo, en sentencia de 15 de junio de 2011 (rec. 734/07), confirmada por STS el 4 de diciembre de 2012 (rec. 4983/11), estableció que “la Administración no puede optar por declararlo así o no por criterios de oportunidad, sino que necesariamente habrá de efectuar la declaración de bien de interés cultural prevista en la ley. Una cosa es el margen de apreciación del que está dotada la Administración para integrar el concepto jurídico indeterminado formado por juicios de valor o técnicos y otra bien distinta que este margen de apreciación en la integración del concepto suponga el ejercicio de una potestad discrecional”.

El criterio sobre el que debe tomarse la decisión de iniciación del expediente, primero, y de resolución en cuando al fondo, después, se basa en aspectos técnicos, no discrecionales. De ahí la importancia de sustentar la solicitud inicial en uno o varios dictámenes periciales que desde el punto de vista técnico acrediten la concurrencia de los elementos que confieren al bien la categoría de patrimonio histórico (o de Lugar de Memoria Democrática, en su caso). Tanto la Administración pública como el juez de lo contencioso-administrativo están vinculados por la mayor objetividad de los dictámenes periciales e informes técnicos que se aporten en tal sentido, debiendo decidirse por el que ofrezca mayor solvencia de entre los contradictorios que obraran en el expediente o en el procedimiento judicial.

Además, ante la disparidad de opiniones técnicas que pudieran existir en el procedimiento, ha de atenderse al criterio de interpretación más favorable a la conservación para impedir el daño o para demoler obras que pudieran producir daño al legado histórico, artístico o cultural. Así, entre otras la STSJ País Vasco, 27 de septiembre de 2001 (rec. 471/96), y la STS, 27 de abril de 2004 (rec. 308/02), estableció que “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general no puede estar reñida, sino todo lo contrario, con la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico municipal y de los bienes que lo integran”. En la misma línea, la STS, 21 de abril de 2010 (rec. 1492/06), establece que “la preservación del patrimonio artístico y cultural español no puede quedar a merced de cualquier contingencia, cual es, en este caso, la obtención de un concreto equipamiento por muy necesario que sea”.

Conclusiones