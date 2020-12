El Parlamento Europeo descarta ratificar en 2020 el pacto del Brexit del que depende Gibraltar

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido siguen este lunes negociando su relación tras el Brexit en Bruselas a pesar de que en la medianoche del domingo venció la fecha límite para tener un acuerdo fijada por el Parlamento Europeo (PE), el cual descarta ya ratificar un posible pacto este año. Sin embargo, la Eurocámara ha advertido de que al no haberse alcanzado ya el acuerdo, no podrá ratificarlo este 2020. A partir del 1 de enero, la legislación comunitaria dejará de aplicarse en territorio británico -léase Gibraltar- por lo que si el acuerdo no llega antes de fin de año, Londres y Bruselas pasarán a comerciar según las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), menos ventajosas.

El jueves pasado, los líderes de los grupos parlamentarios fijaron la medianoche del domingo como el momento límite para contar con un pacto, ya que si se retrasa más, el Parlamento no dispondría de suficiente tiempo para hacer el escrutinio del texto previo a su ratificación.

Aun así, ni la Comisión Europea ni los Estados miembros se habían comprometido con ese plazo.

Tras no haberse cerrado el pacto en las últimas horas del domingo, el líder del grupo de seguimiento de las negociaciones en la Eurocámara, el conservador alemán David McAllister, escribió en Twitter que el PE "no estará en posición de conceder su consentimiento a un acuerdo este año".

El eurodiputado también convocó este lunes a las 9:45 horas (8:45 GMT) una reunión extraordinaria del grupo que preside en la que "se analizó la situación actual a fondo y se debatieron posibles escenarios con el servicio jurídico del Parlamento Europeo", según explicó él mismo una vez finalizado el encuentro.

"El Parlamento Europeo ha hecho todo lo posible para estar en condiciones de otorgar el consentimiento antes del fin del periodo de transición y está comprometido a dar cualquier paso que minimice las interrupciones para nuestros ciudadanos y empresas", continuó en Twitter.

McAllister agregó que "más adelante" se reuniría con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, para tratar "los posibles próximos pasos".

Aunque el Parlamento Europeo no ratifique un posible acuerdo este 2020, si los negociadores británicos y comunitarios logran un consenso antes de fin de año, podría aplicarse de manera provisional desde el 1 de enero y ya en 2021 la Eurocámara daría su consentimiento.