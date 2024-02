El PSOE culpa al PP de abandonar sus competencias vinculadas a la lucha contra el narcotráfico

La parlamentaria andaluza Rocío Arrabal ha anunciado este martes que el grupo socialista presentará una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha una batería de medidas “urgentes y concretas” para favorecer la lucha contra el narcotráfico. Cree la socialista que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla “se lava las manos” y no aplica las competencias con las que cuenta en la materia.

Arrabal, que ha arrancado la rueda de prensa condenando los asesinatos de los dos guardias civiles en Barbate, ha enumerado parte de las medidas que formarán parte de esa PNL, como el incremento de medios para la Policía Portuaria, completar el catálogo de la formación dual en la provincia de Cádiz o la puesta en marcha de planes para evitar el abandono escolar en la provincia. También, se instará a la Junta de Andalucía a desarrollar planes de empleo, especialmente ante una tasa juvenil de paro que alcanza el 40%.

Ante esta iniciativa socialista, Arrabal ha explicado que el PP tiene que dejar claro “si está a favor de la lucha contra el narcotráfico o si sólo se queda en la demagogia y el cinismo”. De hecho, la socialista ha advertido de que el gobierno de Moreno Bonilla tiene competencias, pero “las tiene abandonadas”, poniendo como ejemplo el plan de dinamización social para el Campo de Gibraltar, la Oficina Andaluza Antidroga o las Ciudades de la Justicia en Jerez, Cádiz o Algeciras.

“No vamos a consentir más manipulación por parte del PP en este asunto. Es cínico e hipócrita. Se rajan las vestiduras de forma impostada cuando ahora existen más plantilla en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y más medios que cuando gobernaba Rajoy”, ha sentenciado la parlamentaria socialista.

Arrabal ha mencionado la comparecencia que realizará este miércoles el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, a petición propia sobre este asunto en el Parlamento, un consejero que era delegado del Gobierno en Andalucía cuando gobernaba Rajoy y cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado quedaron “en mínimos históricos”. “Provocó la mayor pérdida de efectivos en Andalucía: 350 efectivos en el Campo de Gibraltar y más de 1.600 en el litoral andaluz”, ha añadido.

Para Rocío Arrabal, “el narcotráfico no se combate usándolo como arma política, sin escrúpulos”, tras lo que ha pedido a Sanz “asumir las responsabilidades que en un pasado no asumió y tener la decencia de pedir disculpas al perderse el principio de autoridad cuando era parte del Gobierno de España y por no hacer nada ante la situación de la Policía Portuaria”."El PP no tiene credibilidad en la lucha contra el narcotráfico si no pide la dimisión de la alcaldesa de Marbella, con un patrimonio cuyo origen podría estar supuestamente vinculado al narcotráfico. A ello, se une Feijóo y su amigo Marcial Dorado", subraya el PSOE en una nota de prensa. “La lucha contra el narcotráfico requiere unidad de acción, menos demagogia, cinismo y más ganas de trabajar, compromiso y recursos”, ha sentenciado Arrabal.