El PSOE exige a la Junta que mejore la ITV en el Campo de Gibraltar

El PSOE de Algeciras presentará en el próximo pleno, que se celebra este viernes, una moción en la que insta a la Junta de Andalucía a mejorar la ITV en la comarca. El grupo municipal socialista demanda la contratación de más personal para la empresa pública VEIASA, encargada de este servicio, y la creación de una segunda estación en la comarca.

Los socialistas recuerdan que desde principios de 2020, y especialmente en los dos últimos meses, se han evidenciado retrasos en las citas para pasar la inspección técnica de vehículos y que la clave se encontraba en la no continuidad de los contratos de cientos de trabajadores eventuales de la empresa por no contar con la autorización de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía.

La presión de los trabajadores, continúa el PSOE, consiguió que el gobierno de la Junta evitase la paralización del servicio en 2020, pero desde finales de año continua el problema de la contratación de esos trabajadores eventuales.

“Nos tememos que la eliminación del empleo sea el inicio de un proceso de aligeramiento de la plantilla por parte de la Consejería para facilitar la venta de la empresa. Este es un grave problema, porque es importante mantener inalterable el accionariado público de Veiasa y que se reviertan sus beneficios industriales en los servicios que ofrece la Junta de Andalucía”, señala el secretario general del PSOE y portavoz municipal, Juan Lozano.

“El problema no deja de crecer, como demuestra que al solicitar cita en enero se esté dando para junio. Se dan citas con tres y cuatro meses de espera. Por eso es importante invertir en mejoras con la contratación de personal y crear una nueva estación de servicio en la comarca, más aún cuando existen terrenos en diferentes municipios, incluido Algeciras, para poder acometer tal infraestructura”, añade Lozano.

Este problema deriva de la falta de personal tras el despido de los trabajadores eventuales y la acumulación de trabajo por el parón obligatorio en los meses de cierre domiciliario del estado de alarma que se inició el pasado marzo. Los socialistas insisten en que es "vital" encontrar una solución a este problema que afecta a cientos de conductores de la comarca, por lo que exigen mejoras que garanticen la titularidad pública del servicio.