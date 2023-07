El PSOE de Cádiz defiende la subida de las pensiones y acusa al PP de mentir

El socialista Fernando Silva, miembro de la candidatura del partido al Congreso de los Diputados por Cádiz, ha destacado las medidas sociales impulsadas por el Gobierno para mejorar la vida de la gente, como la reforma de las pensiones, de la que se han beneficiado 20.048 algecireños.

“Por mucho que el candidato a senador que el PP presenta por Algeciras se empeñe en presentar a su jefe, Feijóo, como el gran salvador de las personas mayores, no lo es. Y no sólo no lo es, sino que todos hemos podido ver que mienten, él y Landaluce, porque ellos no sólo no actualizaron las pensiones conforme al IPC en varias ocasiones, cuando gobernaban en España, sino que, además, votaron en contra de la revalorización que ha sacado adelante el Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez”, ha expresado Silva.

Las declaraciones del candidato del PSOE se producen poco después de que el líder de los populares realizara unas declaraciones “llenas de falsedades”, entre ellas las relativas a las pensiones. “Por más que Landaluce intente adornarlo ahora, pretendiendo engañar a la ciudadanía algecireña con esas frases grandilocuentes a las que nos tiene acostumbrados, la realidad es la que es: Feijóo miente, y lo hemos podido ver todos. En esta ocasión, además, lo ha vuelto a hacer en la televisión pública, en TVE, encarándose con una periodista que fue capaz de rebatirle sus mentiras y hacer prevalecer la verdad”.

Y esa verdad, ha insistido Silva, es que “digan lo que sigan Feijóo y Landaluce, el PP no ha revalorizado siempre las pensiones conforme al IPC. No lo hicieron en 2012, ni en 2013, ni en 2017, como quedó claro en la entrevista, porque los datos son los que son, y no se pueden falsear. Y eso lo saben bien los pensionistas, que han visto revalorizadas sus pensiones como nunca, y que saben también que los socialistas tenemos un compromiso de actualización conforme al IPC actual, que cumpliremos si seguimos gobernando”.

Además de la revalorización de las pensiones, el candidato socialista ha destacado otras de las importantes medidas sociales del Gobierno de Pedro Sánchez de las que también se ha beneficiado la ciudadanía de Algeciras y del Campo de Gibraltar, como los bonos sociales que se están aplicando, la reducción del IVA en alimentos y la que durante bastante tiempo se ha estado aplicando al gasoil y la gasolina, a fin de hacer frente a algunas de las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia y de la guerra en Ucrania.

“En el exterior, son muchos los que reconocen a España como un modelo a seguir por las medidas adoptadas por el Gobierno progresista para salir de esta crisis global sin dejar a nadie atrás, facilitando no sólo el crecimiento económico, sino también la recuperación de derechos”, ha destacado Silva.

“El próximo 23 de julio tenemos una cita con las urnas que cada vez cobra más importancia para todos y todas. Nuestra decisión tendrá incidencia en nuestra vida, en la de nuestra comarca, en la de España e incluso en la de Europa. Y nos jugamos mucho”, ha reiterado el candidato socialista.

Ha concluido afirmando que “a partir del próximo 23 de julio, el Campo de Gibraltar, como toda España, tiene que seguir avanzando, frente al túnel oscuro de la ultraderecha y de la derecha mentirosa de Feijóo y Landaluce, que quieren hacernos retroceder en el tiempo, y está en nuestra mano no permitirlo”.