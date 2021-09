La candidatura crítica responde a Román: "Ahora es cuando toca"

La semana pasada, una treintena de cargos socialistas de distintos municipios de la provincia daba un paso al frente con una candidatura crítica con la dirección provincial que quiere encabezar un nuevo rumbo en el PSOE de Cádiz, encabezada por el vicesecretario socialista Juan Carlos Ruiz Boix. Una presentación que el alcalde de Chiclana y vicepresidente de la Diputación, José María Román, ha criticado asegurando que no era el momento de anunciar alternativas. La respuesta de los críticos no se ha hecho esperar: "Ahora es cuando toca", asegura el secretario del PSOE de Estación-Taraguilla (y mano derecha de Ruiz Boix), Juan Manuel Ordoñez. "Es el momento de un nuevo impulso a nuestro partido en la provincia".

El primer teniente de alcalde sanroqueño se ha pronunciado así en una entrada en sus redes sociales, muy crítico con la postura de Román. "Lo primero que me sorprende de las declaraciones de Román es que utilice el plural para referirse a la dirección provincial del PSOE, de la que conviene recordar que nunca ha formado parte", asegura. "Al contrario, durante estos nueve años de gestión de Irene García al frente del PSOE de Cádiz ha sido habitual ver a José María Román en posiciones distintas, por no decir contrarias, a las que marcaba la dirección provincial, como cuando promovió la candidatura fallida de Ruiz Cayuso, que él no quiso liderar quizás por no había tajada que sacar, que se enfrentó a Irene García en las primarias de 2017".

El socialista sanroqueño recuerda también que fue Román "quien se unió a varios diputados provinciales, entre ellos Irene García, para echar a Paco Cabaña como portavoz de la Diputación. Entonces 'sí tocaba' porque se benefició y sacó tajada. O más recientemente, en marzo de 2019, cuando se debatía la composición de las listas al Congreso y al Senado. En aquel momento, Román entendió que sí tocaba, porque igualmente, también se benefició". Hace dos años, remarca, "hizo lo imposible, por obtener la presidencia de la Diputación Provincial. Aquel debate sí tocaba para Román, porque volvía a sacar tajada: en este caso, la vicepresidencia". "Por eso, cuando hoy leo a Román decir que “ahora no tocaba” me pregunto: ¿Cuándo toca entonces en este partido? ¿Solo cuando lo diga Román para volver a sacar tajada?".

Para el grupo crítico es precisamente este el momento para plantear una alternativa porque es ahora "cuando toca, según los estatutos de nuestro partido, poder formar una lista de delegados al 40 Congreso Federal, avalada con el 3% de la militancia, y argumentar y exponer a todos los afiliados que es necesario un nuevo impulso al PSOE de Cádiz para estar en sintonía con la nueva dirección del PSOE de Andalucía que lidera Juan Espadas, para ofrecer un apoyo sin fisuras a las políticas del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez y para trabajar en la misma onda que la nueva dirección federal que surja del 40 Congreso, que va a contar con todo el respaldo y apoyo, sin fisuras, de la lista de delegados y delegadas de la provincia de Cádiz que encabeza Juan Carlos Ruiz Boix". "Es el momento de que hable la militancia del PSOE de Cádiz", concluye Ordoñez.