El PP comarcal critica que la Mancomunidad haya tardado casi un año en presentar la cuenta general de 2019

La portavoz del Partido Popular en la junta de comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, ha tachado la gestión del PSOE en la entidad como marcada por la "desidia" y falta de actividad.

“El Partido Popular ha votado en contra a la aprobación de las cuentas generales de 2019 y al presupuesto de 2022 porque no es normal que las cuentas de 2019 se aprueben casi un año después de los informes de intervención que indicaban que estaban finalizados en enero de 2021. En cuanto al presupuesto, no podemos estar de acuerdo aunque la Mancomunidad lo califique como el más realista y austero. No encontramos ni formación ni empleo”, ha dicho la edil.

“Desde enero de 2021 hasta diciembre de 2021 sólo ha habido desidia y falta de información a este plenario por parte de la presidencia de la Mancomunidad. Porque esta Mancomunidad no se mueve, está vaga y sin proyecto de futuro. Sólo dedicándose a pedir con cara de pena a los ayuntamientos que saquen al ente comarcal del pozo en el que se encuentra”, según el PP.

Pérez Custodio ha explicado que en un año postpandemia donde es necesario incluir partidas en Asuntos Sociales y Promoción Social "no es que no se haya incluido en los presupuestos, sino que para colmo las partidas de 2021 que estaban para tal fin no se han llegado a gastar”.

“Hacen ustedes mucho ruido en los temas que venden, pero después pocas nueces. Entendemos que la situación económica no es fácil, no lo vamos a poner en duda, pero le toca a usted afrontarlo y esperemos que esté usted a la altura”, ha pedido al presidente comarcal, Juan Lozano.

El PP ha calificado los presupuestos como "muertos" así como el aumento de la cuota estatutaria a los municipios. "No podemos darle el apoyo porque en junio les comentábamos que aceptábamos un año esa subida por responsabilidad institucional, pero no estamos de acuerdo con la prórroga de esta medida. No queremos duplicidad de cuotas, al igual que no queremos una subida como la que ofrecen cuyo montante ascendería a 660.000 euros, que al final repercute en los ciudadanos de forma negativa recortándole servicios que deberían recibir en sus ayuntamientos, y que por ejemplo, se podría destinar a construir las pistas de conducir en La Menacha o para garantizar el proyecto de puesta en valor del Parque María Cristina”.

“Una vez más el PSOE ha utilizado la votación por puntos, en contra de lo que ellos hacen con sus mociones, que no permiten que se vote por separado, con el único fin de estar a favor de los que utilizan la ilegalidad como forma de vida, ya que han votado en contra de que se rechace una reforma de la ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para quitar autoridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, han agregado los populares como otro punto destacable del Pleno.