El VII Orgullo LGTBI del Campo de Gibraltar tendrá doble manifestación, en Algeciras y La Línea

El VII Orgullo LGTBI del Campo de Gibraltar se manifestará por partida doble: el día 7 de julio en Algeciras y el día 8 en La Línea y se centrarán en la reivindicación de servicios públicos inclusivos y planes de igualdad con perspectiva LGTBI. En Algeciras, la marcha comenzará a las 19:00, desde la Plaza Andalucía, y en La Línea, a la misma hora, desde la Plaza Constitución.

"Tenemos el doble de razones para manifestarnos: primero porque no queremos retroceder en derechos y libertades, un horizonte absolutamente real y que ya está pasando en muchos municipios; y segundo, porque no nos conformamos con no retroceder, sino que necesitamos avanzar", explican las asociaciones convocantes Orgullo y Diversidad y Lo sé y me importa.

Las organizadoras "invitan a los movimientos sociales y progresistas del Campo de Gibraltar a que hagamos de este Orgullo una gran movilización que sea un soplo de aire fresco y fuerza renovada" y defienden que "el Orgullo es una lucha social que atraviesa muchas cuestiones".

"Defender los servicios públicos es Orgullo. Defender los derechos de las mujeres es Orgullo. Defender vidas dignas en nuestros barrios es Orgullo. Defender que migrar es un derecho es Orgullo. Defender trabajos dignos e inclusivos es Orgullo. Porque las personas LGTBI estamos en todas partes. Esta va a ser la primera movilización importante tras las elecciones y queremos hacer ver que aún hay muchas razones para luchar, muchas injusticias y discriminaciones que corregir en nuestro Campo de Gibraltar", explican.

Entre las reivindicaciones del Orgullo de este año volverán a estar planes municipales con perspectiva LGTBI y dotar a las bibliotecas de la comarca de libros y actividades que promocionen la libertad, la igualdad y la diversidad. Pero "también cuestiones más generales como la reapertura de la residencia de mayores de La Línea así como protocolos y formación para hacer de este servicio público un verdadero espacio de inclusión para nuestros mayores LGTBI". En el manifiesto también se denunciará la masacre de Melilla ocurrida hace un año en la que murieron 37 personas migrantes y 77 siguen desaparecidas "porque el Orgullo tiene que ser antirracista".

"El feminismo nos ha enseñado que no existe lucha pequeña, sino opresiones que no vemos o no sentimos. La mejor forma de acabar con todas las discriminaciones es aunar esfuerzos, aliarnos, y por ello nuestra llamada a hacer un Orgullo feminista, antirracista, ecologista y obrero", detallan.

Tras las marchas de protesta, habrá espacio para actuaciones de artistas locales. En Algeciras tendrán lugar en el espacio La Revuerta, en la Avenida del Carmen 47, donde participarán las drags Queen Lidhia y Queen Sherry Scarlett y el DJ Lizzy Pain. En La Línea, se celebrarán en calle López de Ayala y en TPOP y actuarán Queen Lidhia, Queen Alexandra, Queen Sherry, el bailarín Jibril Muaalim y la DJ Sunny Cloudy.