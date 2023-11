Nieto afea a la Junta la falta de inversiones para el Campo de Gibraltar en los presupuestos de 2024

La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida Inmaculada Nieto ha criticado este martes que prácticamente todas las inversiones anunciadas por el PP para Algeciras en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024 carecen de partidas presupuestarias propias, tal y como publicó Europa Sur la pasada semana.

“Una vez analizado el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo ejercicio podemos decir sin temor a equivocarnos que no contempla ni una sola partida para inversiones en infraestructura sanitaria en Algeciras; lo mismo que ocurre en otras consejerías”, según Nieto, tras reunirse con el comité local de IU.

Nieto ha sostenido que ni el anexo de inversiones para la provincia de Cádiz, ni la memoria económica de la consejería de Salud contienen referencia ni partida alguna para el nuevo centro de salud de La Bajadilla, la comunidad terapéutica de salud mental u obras de ampliación en el hospital Punta Europa. Para estas últimas, el alcalde algecireño y el subdelegado de la Junta, José Ignacio Landaluce y Javier Rodríguez Ros, aseguraron que había 20 millones de euros previstos.

“De las decenas de inversiones en infraestructura sanitaria en distintas poblaciones de toda Andalucía, relacionadas en la memoria de la consejería de Salud, en este proyecto de presupuestos, ni una sola es para la ciudad de Algeciras. Parece que el gobierno de Moreno Bonilla sitúa nuevamente a esta ciudad y a esta comarca en el cajón de sastre de unas supuestas partidas generales que siempre acaban en otra parte”, ha criticado Nieto.

La diputada de IU ha puesto de manifiesto que igualmente el presupuesto carece de partidas explícitas para promesas reiteradas veces hechas públicas por el gobierno del PP y que año tras año se repiten pero no se presupuestan. “Son la nueva sede del Conservatorio, las ampliaciones de centros educativos, la residencia de mayores de San José Artesano o el centro de asuntos sociales de El Cobre. No están pintados en los presupuestos para 2024 y la única que si está, la de las nuevas sedes judiciales, lo está de manera simbólica por no decir ridícula”, ha afeado Nieto, en referencia al poco más de 1 millón de euros para un proyecto presupuestado en 23 millones.

La portavoz de Por Andalucía se ha comprometido con la dirección local de IU en Algeciras a trasladar a sede parlamentaria las enmiendas parciales a estos presupuestos para que se contemplen las partidas claves para esta ciudad, cuya elaboración ya anunció la coordinadora local, Purificación Alonso.