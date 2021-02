Moreno Bonilla, suspenso por incomparecencia

El Gobierno de Moreno Bonilla, apoyado por la ultraderecha de Vox, ha cruzado ya el ecuador de su mandato y el balance de su gestión, especialmente en el Campo de Gibraltar, no puede ser más desolador. En estos dos años, ni uno de los compromisos electorales, que alegremente prometió Moreno Bonilla en la campaña de 2018, se está cumpliendo en nuestra comarca, abandonada y ausente en los tres presupuestos que este Gobierno de la derecha ha aprobado hasta el momento.

En esta tercera ola de la pandemia, el Campo de Gibraltar está sufriendo unas altísimas tasas de contagio, a la que nos enfrentamos con el colapso en los centros de Atención Primaria y el servicio de Salud Responde, con una alarmante falta de rastreadores y un déficit de infraestructuras sanitarias. Todo ello unido a la grave carencia de especialistas y personal sanitario para luchar contra el coronavirus, lo que está provocando listas de espera con cifras récord y el abandono de pacientes crónicos.

La ciudadanía está percibiendo que el cambio que prometió Moreno Bonilla es un cambio a peor y que este Gobierno de la Junta está deteriorando a pasos agigantados servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación, donde ha dejado abandonados a su suerte al profesorado y al alumnado durante esta pandemia.

Si Andalucía sufre las consecuencias de un Gobierno de la Junta que está desbordado, el Campo de Gibraltar está siendo especialmente castigado por Moreno Bonilla, que la única vez que nos ha visitado en estos dos años no adquirió ningún tipo de compromiso inversor en la comarca, sino que solo levantó su voz para reclamar la línea Algeciras-Bobadilla, reivindicación que no hizo durante los siete años de marginación por parte del Gobierno de Rajoy, de los que él formó parte. Un silencio cómplice que también mantuvo cuando el PP votó en contra de los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez que contemplan millonarias inversiones para el Plan Campo de Gibraltar.

Dos años lleva este Gobierno de la derecha y es tiempo ya de que responda por sus incumplimientos electorales. ¿Dónde está ese Plan de Empleo del Campo de Gibraltar que prometió Moreno Bonilla en su programa electoral? Un Plan de Empleo que en 2018 el PP consideraba “imprescindible” y ahora, en plena crisis económica provocada por el coronavirus, vemos como la Junta no solo no lo contempla para nuestra comarca, sino que en este año 2021 no habrá planes de empleo para que los ayuntamientos contraten a personas desempleadas.

Desde el 1 de enero, el Brexit ya es una realidad y todavía estamos esperando en el Campo de Gibraltar que la Junta ponga en marcha una, al menos una, de las 112 medidas del Programa Andaluz de Medidas de Preparación ante la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, un conjunto de actuaciones que no han pasado del papel a la realidad de los Presupuestos y que se elaboró sin contar con las demandas que planteamos los ocho ayuntamientos de la comarca.

¿Dónde está ese Plan de Dinamización Social y Económica del Campo de Gibraltar que prometió Moreno Bonilla en 2018? ¿Dónde está el Comisionado de Zona de Especial Necesidad para La Línea que también se prometió? ¿Y el Plan Específico para atraer las inversiones deslocalizadas por el Brexit, aprovechando la cercanía con Gibraltar? ¿Y el plan de incentivos para empresas que contraten a personas desempleadas por la situación generada por el Brexit?

La respuesta a estas preguntas es demoledora: El Gobierno de Moreno Bonilla está ausente del Campo de Gibraltar. No cumple con sus compromisos electorales y ha generado nuevos problemas por su nefasta gestión, como estamos con la tardanza de meses y meses para dar cita a vehículos que tienen que pasar su revisión en la única ITV de la comarca, sin atender la demanda de una segunda estación tan necesaria para el Campo de Gibraltar.

Nuestra comarca, con una población de más de 270.000 habitantes, es un área metropolitana donde es necesario seguir apostando por unas buenas comunicaciones y medios de transporte público que permitan una movilidad ágil de los ciudadanos. Esa debería ser la prioridad del Gobierno de Moreno Bonilla que, sin embargo, en estos dos años ha considerado que lo único prioritario en materia de comunicaciones era enchufar como gerente del Consorcio de Transportes a un concejal del PP en el Ayuntamiento de San Roque, al que ha designado como próximo presidente del PP local.

En una comarca, donde existe un porcentaje elevado de personas con titulación universitaria y una carencia de oferta formativa que combata las tasas de absentismo escolar, la Junta sigue sin apostar de manera decidida por extender el modelo de FP dual, cuya implantación venimos reclamando en San Roque para que las personas desempleadas puedan encontrar empleos en sectores como el turístico, naval, industrial o logístico.

Han pasado ya dos años de este Gobierno de la derecha y desde el Campo de Gibraltar la evaluación a este gestión no puede ser otra que un rotundo suspenso por incomparecencia. El Gobierno de Moreno Bonilla está ausente en nuestra comarca.