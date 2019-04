Nart subraya la colaboración de Marruecos en inmigración y el agravio fiscal de Gibraltar

Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos, considera que la UE no está en disposición de reprochar a Marruecos su política en materia migratoria, más bien lo contrario, y considera que el Campo de Gibraltar debe ser objeto de un plan específico de actuación por parte del futuro Gobierno por su situación fronteriza con Gibraltar, cuya situación fiscal le lleva a generar, asegura, "unos privilegios financieros descomunales".

En declaraciones a Europa Sur durante una visita a Cádiz, Nart calificó de "absolutamente cooperadora y encomiable" la actuación de las autoridades marroquíes en relación a la inmigración irregular y aseguró que, de no ser por el país vecino en materia de seguridad y de control de fronteras, las costas del sur español serían escenario de "una avalancha" de personas procedentes del Magreb y del África subsahariana.

Como conocedor de la realidad del continente africano, Nart apostó por un incremento de la colaboración de la UE con Marruecos, especialmente en relación a los menores migrantes no acompañados, a fin de que no crucen el Estrecho y reciban allí formación con fondos europeos.

Muy crítico se muestra el eurodiputado con la situación de Gibraltar y su incidencia en la economía de la comarca. También recela de la oferta de cosoberaníoa lanzada por el PP: "Se les puede ofrecer lo que sea, pero no van a renunciar jamás a sus privilegios. En el Peñón no hay industrias ni ningún sector productivo. Si son la tercera economía per cápita mundial es por sus privilegios financieros".