Un clamor por la defensa y refuerzo del sistema sanitario, un homenaje por todas las personas que ya no están y un reconocimiento a quienes se dejan la piel día a día en los hospitales y centros de salud del Campo de Gibraltar para mantener el mejor nivel posible de atención al paciente pese a las carencias y los recortes.

Esos tres han sido los argumentos con los que la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública ha logrado reunir a más de un millar de personas en la manifestación celebrada este viernes en Algeciras, aunque de ámbito comarcal, para protestar por la falta de recursos en la sanidad pública y para reivindicar un refuerzo de los servicios.

Demandas como la ampliación del Hospital Punta de Europa de Algeciras o la construcción del largamente prometido Materno Infantil se han vuelto a poner de relieve junto con la necesidad de dotar a la comarca de unidades de especialistas para patologías como la fibromialgia o las enfermedades digestivas. Igualmente se ha reclamado más personal para toda la red sanitaria y más camas para las UCI y plantas hospitalarias, tanto en Algeciras como en La Línea.

"No queremos dos hospitales funcionando a medio gas", ha resumido Toñi Moreno, portavoz de Marea Blanca Tarifa, en su parte de la lectura a medias del manifiesto junto con Fátima Bautista en el que también ha habido críticas a la derivación de pacientes a recursos privados concertados con el Servicio Andaluz de Salud o a centros públicos de Cádiz.

La rotonda de acceso al varadero de Algeciras ya bullía de personas dispuestas a marchar desde un buen rato antes de la hora fijada para el inicio de la manifestación hacia la céntrica Plaza Alta. A las 17:00, la comitiva ha echado a andar como en anteriores movilizaciones encabezada por el colectivo de taxistas, las personas con movilidad reducida, los colectivos de salud, vecinales, sociales y los ciudadanos a título particular.

En las primeras pancartas se han leído mensajes como "Por una sanidad pública de calidad, sin recortes ni privatizaciones", "Nos están dejando morir" o "En defensa de la sanidad pública" junto con carteles de colectivos como las personas diabéticas, enfermeros, personal de atención primaria, la Coordinadora Alternativas o agrupaciones vecinales de varios puntos de la comarca. También se ha visto un gran cartel con la cifra de 500, correspondiente al número de personas que han muerto por la Covid-19 en la comarca.

El grupo ha marchado acompañado por varios alumnos de los conservatorios de Algeciras y La Línea, quienes han aportado un toque musical a la caminata reivindicativa que ha tardado algo menos de dos horas en alcanzar la Plaza Alta, lugar en el que se ha efectuado la concentración y el acto central de la convocatoria.

Alejandra Pajares, portavoz de la plataforma, se ha dirigido al millar largo de personas reunidas en este céntrico enclave (algunos más sumados a lo largo del recorrido o para la lectura del manifiesto) para agradecer la asistencia. Las pancartas de los colectivos participantes se han situado formando un círculo y, tras ellas, se han ubicado los asistentes procurando guardar las distancias de seguridad, al igual que durante el recorrido.

Tras guardarse un minuto de silencio por todas las personas fallecidas en el último año, los alumnos de los conservatorios han interpretado un adagio de Samuel Barber en memoria de los fallecidos por la pandemia. Los aplausos han dado paso a la intervención de una participante en la manifestación, familiar de un fallecido por Covid-19. "Estamos especialmente agradecidos al personal sanitario. Trataron a nuestros familiares como si fueran uno más de sus familias. Y también tenemos un recuerdo por los sanitarios que han dado la vida durante la pandemia", ha comentado emocionada.

Manifiesto reivindicativo

Fátima Bautista y Toñi Moreno han subrayado durante la lectura del manifiesto las numerosas carencias que arrastra el sistema público sanitario en el Campo de Gibraltar.

"La situación es, desde lejos, muchísimo más grave que en la mayoría de las zonas de Andalucía por la falta de medios y por la mala gestión. Esta situación no es nueva, pero se ha agravado muchísimo. Sobre todo ahora que se acerca el verano y empeoran todavía más los problemas en atención primaria y hospitalaria. La sanidad pública agoniza", han comenzado.

"No podemos permitirnos tirar la toalla porque nuestras vidas y la de futuras generaciones están en juego. El mejor homenaje que podemos rendir a las personas fallecidas no es una escultura, el mejor homenaje es haber salido hoy a la calle a pedir más recursos para que ninguna familia vuelva a perder un ser querido por no contar con los medios suficientes, para ser atendido correctamente ya sea por Covid o por otra patología", han agregado.

Desde el escenario en la Plaza Alta, Bautista y Moreno han añadido un claro mensaje a las autoridades sanitarias: "La ciudadanía no está dispuesta, gobierne quien gobierne, a que se siga sin dar respuesta en un tiempo prudencial a muchas de las personas que necesitan una operación, una prueba o una cita con una especialista. Estamos aquí porque no podemos permitir tampoco que las personas con enfermedades crónicas no tengan los planes y revisiones que precisan. No podemos tolerar que la Unidad de Desintoxicación del Hospital Punta Europa siga cerrada cuando hay tantas personas que requieren con urgencia comenzar sus tratamientos. No podemos consentir que sigan engañándonos año tras año con promesas incumplidas, no queremos más promesas que lo vayan a cumplir. Queremos ver hechos de una vez".

Moreno ha enumerado a continuación todas las demandas al SAS. Desde las ya citadas ampliación del hospital de Algeciras o la construcción del Materno Infantil a la cobertura de todas las plazas de personal, con estabilidad. El manifiesto ha exigido una unidad del dolor, otra de neurología, una unidad de enfermedades inflamatorias intestinales y otra para fibromialgia y fatiga crónica. "Nos da igual que se pongan en el hospital de Algeciras o en el de La Línea. No podemos seguir derivándonos a Cádiz. Necesitamos aquí a todos los especialistas", han relatado.

Más psicólogos y psiquiatras, más ambulancias y personal, más enfermeros y más pediatras han sido otras de las revindicaciones con las que se ha cerrado la jornada de protesta.