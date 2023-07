Landaluce reclama al Gobierno las medidas especiales para el Campo de Gibraltar tras el Brexit

José Ignacio Landaluce, candidato del Partido Popular al Senado por la provincia de Cádiz, reclama al Gobierno central el cumplimiento de las medidas prometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez para la ciudad de La Línea y para todo el Campo de Gibraltar tras el Brexit.

El alcalde de Algeciras recuerda que La Línea es la ciudad más afectada por el Brexit y que ha sido "abandonada" por el Ejecutivo socialista. “El Campo de Gibraltar no existe para el Gobierno sanchista, nos prometieron que iba a haber un compromiso y un plan de inversiones tras el Brexit para la comarca y no ha llegado nada. Nos aseguraron inversiones para La Línea, como la nueva comisaría para la Policía Nacional, el arreglo del paseo marítimo de levante, la variante de Campamento y otras tantas ayudas que no se han cometido", recuerda.

El candidato popular al Senado destaca la "deuda pendiente" que tiene el Gobierno socialista con los campogibraltareños. "Los pactos de Sánchez con los separatistas han sido los que ha dirigido las políticas sanchistas en estos cinco años, siendo Cádiz y toda Andalucía la región más perjudicada, la más olvidada”, lamenta.

Landaluce defiende que las políticas aplicadas por el PP serán iguales para todos: “Alberto Núñez Feijóo no estará coaccionado por los pactos independentistas, como lo está Sánchez, el presidente popular podrá ser libre de aplicar políticas de inversión para el Campo de Gibraltar, no le deberá su puesto a ningún partido separatista”.

El también alcalde de Algeciras destaca que es el momento de defender la "unidad de España, un país en el que el objetivo sea el avance común de todos los territorios del Estado, sin dejarse a nadie atrás". "El diálogo y la prosperidad tiene que ser una realidad para todos, no unos sí y otros no", sentencia.