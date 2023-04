Landaluce arremete contra la ministra Montero: "Vino a reírse de nosotros"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha arremetido contra la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el jueves ensalzó en San Roque la labor realizada por el Gobierno en relación al Campo de Gibraltar y dio por "tarea cumplida" los compromisos asumidos en el Plan Especial diseñado por el Ejecutivo para la comarca. "Ha venido a reírse de nosotros. No hay tren, no hay inversiones, no hay proyectos, no hay plan especial, no hay plan de singularidad. Lo único que hay es un gran engaño, muchísima propaganda y encima, sonriendo. Es el colmo, venir a decirnos mentiras en vez de traer inversiones", ha manifestado Landaluce.

"Nos vino a decir que tenemos que estar muy contentos, porque resulta que ella había pintado en los Presupuestos trescientos millones para el tren y el año pasado también pintó casi seiscientos millones para el tren. Pero una cosa es eso y otra es ejecutar, invertir, hacer obra, y eso no lo ha hecho", ha subrayado el regidor popular.

"La ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez no puede decirnos que tenemos que estar muy contentos con las inversiones porque no las hay. No está la variante del Campo de Gibraltar, no está el acceso norte a Algeciras, no están un montón de infraestructuras básicas, como el desdoblamiento de Algeciras hasta Tarifa y Bolonia", ha enumarado.

"En el tren no solo no se invierte (en los corredores) sino que no se compran trenes ni maquinaria nueva, no se dota de maquinistas, como hay en otros sitios, para que tengan turnos de descanso y no está el tren parado con el retraso consiguiente para los pasajeros. Encima, se nos vienen varios meses que va a haber que ir hasta Antequera en autobús y allí te bajarse y te montarse en un tren, una sola vez al día y a la vuelta otra vez", ha criticado.

Landaluce defiende que el Ejecutivo socialista no ha realizado una sola de las inversiones prometidas. "No podemos estar contentos, no podemos jalearla, no podemos aplaudirla. Nos están engañando y nos están dejando tirados. Además, el plan especial que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez nada más llegar, en el que se implicaban una docena de ministerios con una inversión de mil millones de euros, no existe", ha añadido.

"(En San Roque) dijo que había una zona de especial favorecimiento para la inversión en el Campo de Gibraltar y es falso. ¿Dónde está esa ayuda para incentivar a que se instalen empresas en la comarca? El Plan Campo de Gibraltar no se ha puesto en marcha. No hay más dotación de personal en el Puesto de Control Fronterizo. Es falso que estén dotándonos de más policías y guardias civiles", ha resumido.