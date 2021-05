Sirvan estas primeras líneas como introducción al hecho concreto del paso emigratorio andaluz a través de La Línea con embarque en el puerto de Gibraltar hacia las Américas entre finales del siglo pasado y principios del presente. Dos grandes épocas presenta la emigración: la antigua y la moderna, que se caracterizarán por sus diferentes impulsos. En la antigüedad la emigración era forzosa (promovida por causas económicas o políticas) y en la edad moderna se convierte en voluntaria obedeciendo a intereses comerciales o a la perspectiva de mejoramiento individual. El fenómeno de las emigraciones entre los pueblos de la tierra es tan antiguo como la propia existencia del hombre. Sin embargo, este movimiento peregrino o migratorio alcanza su mayor afluencia con el descubrimiento del Nuevo Mundo a finales del siglo XV, por motivos de colonización de aquellas tierras, que dio lugar a una fiebre de expatriaciones que aún no ha cesado en los pueblos del viejo continente, pero que poco a poco, fueron rompiendo las trabas feudales propagándose la emigración con más libertad de movimiento.

Por la bibliografía existente, con respecto a la corriente emigratoria, sabemos que en España la emigración moderna transoceánica se inicia en el siglo XIX, en la década de 1870, alcanzando su mayor movimiento ya entrado el presente siglo, donde en 1912 la cifra de emigrantes se eleva a 134.000. Ésto se refiere a la emigración legal, aparte de la expatriación por motivos de trabajo al continente africano y países de Europa. Se dividía entonces la corriente emigratoria en dos grandes grupos: los que eran requeridos por sus familiares o por su propia voluntad, o los que emigraban inducidos por la propaganda de las agencias, la cual se realizaba o bien desde Argentina o por medio de los famosos billetes de llamadas, desde nuestra península o Gibraltar. También se utilizaba para ello la propaganda de los ganchos, verdaderos reclutadores de siervos, especialmente para el Brasil e islas Hawai, donde el vapor Heliópolis transportó a 4.000 andaluces, que fueron a fecundar con sus sudores, sangre y lágrimas los campos de aquellas islas lejanas.

Atestiguan los cronistas, que la emigración desde España a América en 1912, era de vértigo, un huracán que desarraigó aldeas enteras, despobló villas causando un fracaso tan lastimoso como horrible a la mayor parte de los emigrantes. Sólo el hambre y la miseria reinante en los campos de España obligaban a “sus habitantes a la emigración, a entregarse en los brazos de los agentes sin escrúpulos”. Cada región española tenía sus motivos para impulsarla a la expatriación de sus hijos. En Andalucía por ejemplo, por ser esta tierra tradicionalmente latifundista, los caciques explotaban las tierras cultivables, cedidas mediante contrato de alquiler, que dejaban a los propietarios el goce de los aumentos sucesivos de la venta, todas las mejoras que habían realizado los cultivadores arrendatarios. Estos arriendos esquilmadores de las tierras, agotaban las fuerzas del labrador sin apenas recompensas de sus trabajos, lo que tuvo como consecuencia una emigración masiva de los hombres del campo. Emigraban los más robustos, los más inteligentes, los que se sentían con arrestos para superar su desdichada condición. Era la sangre fuerte, el espíritu juvenil lleno de ilusiones, lo que transportaba los "transatlánticos" desde los puertos andaluces y de otras regiones de España.

En Andalucía, no fue precisamente la provincia de Cádiz la que tuviera el mayor número de emigrados. Sin embargo, la leyenda refiere al puerto gaditano como el clásico en las salidas de emigrantes a ultramar, las estadísticas del año 1912 señalan unas 1.792 personas, de las cuales 1.211 eran varones. En realidad la leyenda tenía su fundamento, debido a que la bahía de Cádiz era la cita obligada de los grandes buques transatlánticos de las empresas consignatarias de Naviero Pinillos, Transatlántica Española, y la Compañía Alemana. En Cádiz se embarcaban importantes cargamentos de vinos, aceites, corchos, sales y ganado de lujo para América, dando lugar a que muchos emigrados clandestinos llenaran las bodegas de los barcos, incluso conviviendo con el ganado durante el viaje.

Las agencias de emigración en La Línea y Gibraltar

En 1890 la población de La Línea sufre una emigración masiva debido a una terrible epidemia de cólera morbo-asiático y su población de hecho desciende a los 2.461 habitantes de los 9.965 que tenía en 1882. En esa situación, se produce un gran aflujo de emigrantes de paso para embarcar en Gibraltar rumbo a América. De ello nos da una idea el periódico local Diario de La Línea, que en su número 88 de fecha 3 de marzo de 1891 publica el siguiente anuncio: "Pasajes gratis para los Estados Unidos del Brasil. Los días 13 y 27 de cada mes, por paquetes franceses de primera clase. Los emigrantes a su llegada al Brasil serán recibidos y alojados gratuitamente por 8 días. Además serán absolutamente libres de escoger el sitio de residencia que más les convengan en cualquiera de las provincias de la República, siendo trasladado al punto escogido también gratuitamente, bien por ferrocarril o vapor. Para más informes acúdase en La Línea. Cl Clavel, 37. Juan Negrotto".

Las agencias de emigración cometían abusos contra las personas que buscan una nueva vida

Al siguiente año, el día 26 de octubre de 1892, este mismo Diario de La Línea publicaba un artículo de lo más dramático y de miseria local jamás conocido en estos lugares, con respecto a la emigración, cuya transcripción literal es la siguiente: "Procedentes de las provincias de Málaga y Granada han llegado a esta Villa más de 700 familias de infelices trabajadores, que hallándose en la mayor miseria, emigran a América, donde sin duda les aguarda una suerte peor, si se cabe, que la que aquí sufren. Estas desgraciadas almas, sin recursos de ninguna clase, viéronse anoche en la horrible necesidad de dormir a la intemperie la mayor parte de ellas, pues aunque los dueños de las posadas de la Plaza de Alfonso XIII, dieron albergue a todos los que pudieron fue mayor el número de los que pasaron la noche en medio de la calle. El cuadro que ofrecía la citada plaza era desolador, una infinidad de criaturas desfalleciendo de frío y hambre, cubiertos de harapos, esperando con ansia a que llegase el nuevo día para embarcaese en Gibraltar y recibir algunos alimentos con que calmar el hambre de sus hijos que llorando pedían pan. No puede hallarse más miseria".

Estos y otros tristes sucesos dejaron profundas huellas en la población de La Línea. Unas veces al paso de nuestros compatriotas camino del Nuevo Mundo a través de Gibraltar, otras veces con emigrantes extranjeros, como el naufragio del vapor inglés Utopía cargado de emigrantes italianos en la noche del 17 de marzo de 1891, cuando se dirigía rumbo a Nueva York desde Gibraltar, procedente de Nápoles. Las playas de la Bahía de Algeciras y del mar de Levante se llenaron de cadáveres arrojados por el mar. Algunos de aquellos desgraciados recibieron sepultura en el cementerio de La Línea, donde aún se conserva un mausoleo levantado por suscripción popular.

Mientras tanto la corriente migratoria no cesa a través de La Línea, con los consiguientes problemas a su población y engaño de las agencias de emigración para con sus clientes, especialmente algunas de ellas establecidas en Gibraltar. Para su protección el 12 de diciembre de 1907, el Gobierno español dictó una ley que vino a dar un golpe fulminante a los agentes reclutadores desaprensivos, pero aún quedaría por destruir en sus refugios a los focos secundarios de aquel comercio humano que la ley declaraba ilícito. Igualmente se fundaban periódicos, que como el titulado ‘Vida española en el extranjero’ se editaba en Madrid por Luis Lucchini, en defensa de los emigrantes.

En el año 1901, a raíz de las nuevas ordenanzas puestas en vigor en la vecina plaza de Gibraltar, gran parte de sus residentes se ven obligados a trasladar sus domicilios por no permitírseles continuar habitando en la misma. Y como es lógico, los citados vecinos se trasladan hacia nuestra comarca originando problemas con la aduana, particularmente en la de La Línea. Ello da lugar a que este Ayuntamiento tenga que intervenir en el asunto. En la sesión municipal celebrada el día 3 de julio de aquel año el pleno expresaba que: "Como portavoz de los permanentes sentimientos humanitarios de este pueblo, aprueba por unanimidad, propuesta de la Alcaldía en la se exponía que se originan con motivo de aquel desplazamiento, escenas tristísimas en esta Aduana, al presentar aquellos traslados el adeudo de su mobiliario, por lo excesivo que resulta Los derechos de arancel a que se hallan sujetos". En consecuencia el Ayuntamiento intervino en su favor ante la Hacienda española.

En 1911 y pese a la ley vigente de protección a los emigrantes, éstos siguen pasando por La Línea, no sólo españoles sino también extranjeros para embarcar en Gibraltar, con los que se cometen abusos por parte de las agencias de emigración en aquella plaza, con los correspondientes problemas para esta ciudad. El Ayuntamiento, alarmado, se reunía en sesión plenaria el día 18 de octubre de dicho año para abordar el problema, y en el acta de aquella sesión consta lo siguiente: "Es Lamentable la conducta acreedora de las justas censuras de las Agencias de emigrantes y personal a sus órdenes, por la forma despiadada con que tratan a estos infelices desafortunados, quienes traídos con promesas, que luego serán incumplidas, se ven abandonados en tierra extraña y sin medios para atender a sus más perentorias necesidades. Por cuanto queda recogido, la presidencia somete a la consideración de la Corporación, ver si realmente existen causas bastantes a determinar y producir la correspondiente queja ante las autoridades superiores, a fin de conociendo cuanto ocurre, se adopten las medidas necesarias al objeto de evitar continúe el deplorable espectáculo de ver en abandono por las calles de la población tantas desgraciadas familias. Por un concejal se dijo que debiérase recurrir al señor Cónsul de España en Gibraltar, para que esta autoridad consiga de las Agencias de emigración, establecidas en aquella plaza, cumplan 111ás humanamente sus compromisos y deberes con estas pobres gentes y no les dejen en el abandono en que se encuentran, facilitándoles durante el tiempo de espera de embarque, los socorros necesarios. La presidencia replica que, no obstante haber ya tratado de ello, se repetirá sus gestiones acerca de dichas agencias, acordándose, después de las justas lamentaciones de todos los señores concejales, por unanimidad, autorizar a la Presidencia para que ponga en práctica cuantas gestiones sean procedentes en defensa de los pobres emigrantes y en su evitación de los males que la permanencia de los mismos puede acarrear a la salud pública, denunciando a la superioridad cuantos actos de explotación conozcan, realizados por los Agentes de emigración".

Por su parte, y como ejemplo de la propaganda, al parecer completamente justa, de las agencias concesionarias de buques que embarcan emigrantes en Gibraltar, es el siguiente anuncio que el 4 de enero de 1914, insertaba el periódico El Defensor de La Línea, que dirigía don Enrique Gómez de la Mata: "Agencias de Vapores Transatlánticos para Brasil y Argentina. Próximas salidas, salvo modificaciones, para Santos y Buenos Aires. Paquetes: Rávena el 27 de enero, y el vapor Cavour el 3 de febrero. Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan, carne fresca y vino, todo el viaje. Comida abundantísima, médico, medicina y enfermería gratis. Telégrafo, Marconi para comunicar desde alta mar con otros vapores y en la tierra. Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndose por carta o telegrama, que se contestará en el mismo día de su recibo. Juan Carreras e Hijos. Calle Real, Gibraltar".

Sin embargo, no opinaba lo mismo sobre esta Agencia Consignataria de Buques gibraltareña otro diario de La Línea titulado La Tijera. Dirigido por don Fernando Sedeño Sánchez, en su número 24 de 1 de enero de 1916 publicaba: "No olviden los emigrantes, que la Casa Carreras engaña a los infelices que creen en la veracidad de sus reclamos. Mucha vista, desgraciados compatriotas". "La Casa Carreras, ha suspendido la salida del Vapor Cavour. Próximamente lo anunciará con lo de inmejorable trato y pan fresco. Para frescales los Señores Carreras. En los vapores italianos de esas casa, se cometen los mayores abusos y más grandes ilegalidades. ¡Pobres españoles que tienen que recurrir a esa casa consignatario!".

Esta polémica periodística sobre los emigrantes con reclamos favorables y agradables y otros avisos poniéndolos en guardia de los engaños de los agentes de emigración venían a demostrar la importancia y trascendencia del problema de la emigración en aquella época. El asunto ya era viejo, pues como hemos dicho antes, en el acuerdo que tomaba en 1911 el Ayuntamiento de La Línea, las autoridades españolas tomaban medidas para evitar aquellos abusos.

Se instaló en esta ciudad una Inspección Oficial de Emigración, cuyas oficinas estuvieron funcionando hasta el año 1936, en el número 2 de la calle San José, a cuyo frente se había designado a don Ceferino Maeztu Novoa, un abogado liberal muy estimado en esta zona, el cual murió en San Roque en aquel año 1936 durante nuestra fratricida Guerra incivil. Y ya como colofón a esta historia, finalizamos con unas palabras de un antiguo periodista de La Línea, don Enrique Sánchez Cabeza, actualmente residente en Méjico capital. "Por esta puerta de la Patria amada ha desfilado un buen contingente de la emigración española, que en su ansia de aventuras, de mejoramiento material, se encauzó hacia aquellos países a los que el genio inmortal de Colón dio por y para España. Y en esta puerta de nuestra patria se detuvieron, para no abandonar el suelo, cuando caravanas enteras de emigrantes, que al no encontrar en los diques, arsenal y puerto de Gibraltar, el trabajo y el dinero que América le ofrecía, renunciaron a aquella idea y se avecindaron en La Línea".

Artículo publicado en el número 2 de Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños (Noviembre de 1989).