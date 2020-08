La Junta no detecta glifosato en los embalses del Campo de Gibraltar desde 2018. Así ha salido al paso el gobierno regional ante la polémica surgida en las últimas semanas después de que Agaden denunciase la presencia de este plaguicida en Charco Redondo y el peligro que supone para el consumo humano, una reclamación a la que también se unió Ecologistas en Acción tras la negación del Ayuntamiento de Los Barrios y Arcgisa de esta situación.

La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz ha informado de que desde mayo de 2018 no se detecta glifosato en ninguno de los tres embalses existentes en el Campo de Gibraltar (Charco Redondo, Guadarranque y Almodóvar).Desde esta delegación se ha explicado que desde 2017 se establecen unos criterios adicionales a los establecidos por la normativa para el análisis de plaguicidas en la captación de agua superficial

Según Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, desde marzo de 2017 existen unos criterios adicionales a los establecidos por la normativa para el seguimiento de los mismos en el caso de que se supere una concentración de un microgramo por litro (1 µg/L). Si se da esta circunstancia, se toma otra muestra la semana siguiente al muestreo que ha dado la superación y, si de nuevo vuelve a superar esa cantidad, se hará otra prueba adicional. Si pasado este tiempo se mantiene la superación se decide si se sigue haciendo control o no, dependiendo de cada caso y para ello se podrá consultar a Salud.

En el caso del plaguicida glifosato, se sigue la misma pauta, si bien tras la primera superación de 1 µg/L se analiza conjuntamente también el compuesto de degradación AMPA (Aminofosfonato Ácido Aminometilfosfónico).

Todos estos resultados se comunican siguiendo un protocolo de actuación, incluido los del AMPA, cuando se dé el caso, en el que, por un lado, y de forma previa a la comunicación de todos los resultados, se envían mediante correo electrónico, en el caso de que las hubiera, las concentraciones de los parámetros que han superado unos límites establecidos. Estas superaciones, considerándose como tales, para plaguicidas, los valores de concentraciones superiores a 0,06 microgramos por litro, se remiten como incidencias tan pronto como son obtenidos los resultados en el laboratorio. Posteriormente se envían los resultados con todos los parámetros analizados.

El valor de 0,06 µg/L fue establecido a título orientativo por la Consejería de Salud para la comunicación como incidencia de este plaguicida, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano establece como valor límite de plaguicida individual a la salida de la ETAP el valor de 0,1µg/L).

La Junta ha aclarado que, para el caso del Embalse de Charco Redondo, en el periodo indicado todos los valores obtenidos están por debajo del límite de cuantificación del laboratorio (0,05 µg/l) salvo dos valores. Uno de 27,3 µg/l obtenido en enero de 2017 (al que se hace referencia en la denuncia de Agaden) y otro de 0,086 µg/l en mayo de 2017 (por debajo del límite sanitario a la salida de la ETAP). Después de detectar esa elevada cantidad de glifosato en enero de 2017, su concentración volvió a estar por debajo del límite de cuantificación del laboratorio.

En el embalse Guadarranque, en el periodo indicado todos los valores obtenidos están por debajo del límite de cuantificación del laboratorio (0,05 µg/l) salvo tres valores. Uno de 0,25 µg/l obtenido en enero de 2017, otro de 0,107 µg/l en septiembre de 2017 y otro de 0,052 µg/l en mayo de 2018 (por debajo del límite sanitario a la salida de la ETAP)

En Almodóvar, en el periodo indicado todos los valores obtenidos están por debajo del límite de cuantificación del laboratorio (0,05 µg/l) salvo un valor de 0,255 µg/l obtenido en enero de 2017.

"En todos los episodios en los que se ha detectado la presencia de glifosato en los embalses, dicha presencia no ha perdurado en el tiempo puesto que no se detecta en la siguiente analítica y por otro, desde mayo de 2018 no se ha detectado la presencia de glifosato en ninguno de los embalses de abastecimiento del Campo de Gibraltar: Charco Redondo, Guadarranque y Almodóvar", ha aclarado en la nota la delegación de la Consejería.