La Junta consultará a los alcaldes de la comarca antes de aprobar su plan para el Brexit

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, anunció ayer que el Programa Andaluz de Medidas de Preparación ante la previsible salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el denominado Brexit, está ya prácticamente finalizado y recoge un total de 50 medidas, todas ellas relacionadas con el ámbito competencial previsto en el Estatuto de Autonomía.

El titular de Presidencia detalló durante una intervención en comisión parlamentaria que antes de remitirse el documento al Consejo de Gobierno para su aprobación, está previsto un encuentro en el Campo de Gibraltar para que los alcaldes de la zona puedan realizar sus aportaciones. Según dijo, el mercado de trabajo del Campo de Gibraltar tiene una alta exposición al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea y la interlocución con los ayuntamientos de la zona “debe ser fluida”.

Bendodo explicó que en la elaboración del paquete de iniciativas han participado todas las consejerías del Ejecutivo autonómico. Las 50 medidas aprobadas se dividen en varias categorías. Así, se incluyen seis medidas de promoción, once medidas de información, once de seguimiento, nueve de requerimiento a otras administraciones y cinco más de carácter específicoc.

Entre las propuestas incluidas, la Junta trabajará en fortalecer los planes de internacionalización para las empresas expuestas al Brexit, en medidas de incentivos para empresas perjudicadas por la salida del Reino Unido de la UE y en ayudas para los autónomos.

Entre otras cosas, también se insta al Gobierno de España a que realice las actuaciones oportunas para la adecuación de la infraestructura ferroviaria Bobadilla-Algeciras, que forma parte del Corredor Mediterráneo.