El Instituto de Estudios Campogibraltareños, premiado en Gibraltar por su impacto regional en sostenibilidad

El Instituto de Estudios Campogibraltareños ha obtenido uno de los Premios de Sostenibilidad en Gibraltar 2020 (Gibraltar Sustainability Awards), que fueron anunciados durante una ceremonia retransmitida por GBC TV este miércoles. Estos galardones se basan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y celebran mejores prácticas a nivel local y regional. Reconocen esfuerzos llevados a cabo en Gibraltar para impulsar los objetivos en diversos sectores y grupos.

El día 8 de septiembre, se dio a conocer la lista de finalistas en las 12 categorías, incluyendo: educación; planificación, diseño y construcción; deportes y ocio; tecnología; negocios; relación con la comunidad; eventos y alimentación. Los Premios también buscan identificar al Joven Campeón de la Sostenibilidad (Young Champion for Sustainability) en Gibraltar 2020 y al ganador del galardón del Ministro a las Futuras Generaciones (Future Generations).

El jurado internacional estuvo compuesto de profesionales de la sostenibilidad procedentes de Australia, Líbano, Singapur, España, Gales, Sudáfrica, Guernesey y Gibraltar. Los miembros del jurado fueron los responsables de revisar y valorar las candidaturas.

Los finalistas enviaron vídeos cortos que explicaban sus preocupaciones y logros. Estos videos se añadían a las detalladas candidaturas enviadas. Los miembros del jurado explicaron que los videos añadieron una nueva dimensión a las realidades, así como el valor de estas iniciativas, lo cual hizo que la decisión final sobre los Premios resultase más competitiva y difícil.

Uno de los miembros, Kim Loddo, natural de Gibraltar y Directora de Inglis Badrashi Loddo Architects UK, explicó: “Realizar las recomendaciones fue una tarea difícil ya que, claramente, se está llevando a cabo un trabajo importante en la comunidad local para promover e integrar prácticas sostenibles, así como responder al cambio climático del modo más robusto posible. En mi opinión, y sin ninguna excepción, todos los equipos finalistas deberían sentirse muy orgullosos del impacto positivo que están teniendo”.

Los propios Premios son piezas originales realizadas a mano utilizando materiales reciclados, siguiendo la línea del compromiso con la sostenibilidad de los propios nominados.

El ministro de Medio Ambiente y Sostenibilidad, John Cortés, añadió: “Queremos expresar nuestro agradecimiento a los artistas que han creado estos Premios con gran esfuerzo, así como a todos los nominados y participantes en estos galardones. Los Premios realzan el valor de las diversas iniciativas que se llevan a cabo en nuestra comunidad con el objetivo de construir un futuro mejor. Confiamos en que, al reconocer y compartir estas mejores prácticas, estamos inspirando a otros a adoptar pasos prácticos y relevantes para apoyar la sostenibilidad”.

La Profesora Daniella Tilbury, Comisaria de Desarrollo Sostenible y Generaciones Futuras (Comissioner for Sustainable Development and Future Generations), también expresó su agradecimiento a todos los participantes: “Resulta muy importante celebrar los logros, pero también aumentar la adopción de la sostenibilidad. Existe una urgencia que requiere que todos hagamos nuestra parte, además de replantearnos la relación con las personas y el planeta. Debemos fomentar el abandono progresivo de acciones puntuales para centrarnos en estilos de vida más sostenibles y responsabilidades profesionales. Me siento muy agradecida a los grupos jóvenes, grupos de acción comunitaria, ONGs, asociaciones, clubes, escuelas y negocios que están haciendo frente a los retos de la sostenibilidad”.

La organización Kusuma Trust Gibraltar es el principal patrocinador de los Premios de Sostenibilidad en Gibraltar 2020. La ceremonia fue organizada y retransmitida por GBC TV tras la necesidad de reprogramar el evento en vivo debido a las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19. La Comisaria expresó su agradecimiento a estos socios por haber hecho posible la ceremonia de entrega de los Premios, que están organizados por la Oficina de la Comisaria de Desarrollo Sostenible y Generaciones Futuras, responsable de promover la adopción de la sostenibilidad en Gibraltar.

Galardonados

RELACIÓN CON LA SOSTENIBILIDAD (COMUNIDAD)

Ganador 2020: Action for Housing and GBC Viewpoint Programme

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE:

Ganador 2020: Girls In Tech

EDUCACIÓN EN SOSTENIBILIDAD:

Ganador 2020: St Bernards First School

Finalista: Marlene Dalli

EVENTOS SOSTENIBLES:

Ganador 2020: Gibraltar 2019 NatWest International Island Games

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE:

Ganador 2020: Calentita Festival

NEGOCIOS SOSTENIBLES:

Ganador 2020: Gibraltar Shine Easy Ltd

Finalista: TSN

RELACIÓN SOSTENIBLE (NEGOCIOS):

Ganadores conjuntos 2020: Chestertons y Carmel Khalilian

Finalista: OTWO

IMPACTO REGIONAL:

Ganador 2020: Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG)

PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN:

Ganador 2020: North Gorge Ltd

Finalista: GCArchitects, E&M Engineers Ltd, Carduus and Casais

SOSTENIBILIDAD EN DEPORTES Y OCIO:

Ganador 2020: Gibraltar 2019 NatWest International Island Games

Finalista: Europa Football Club

PREMIO DEL MINISTRO A LAS FUTURAS GENERACIONES:

Ganadores conjuntos 2020: #GibraltarSchoolStrike4Climate y Joyful Riot

JOVEN CAMPEÓN DE GIBRALTAR 2020:

Joven Campeona 2020: Iona Sacarello