El Foro por la Memoria homenajea a las víctimas del franquismo en seis municipios de la comarca

Seis ofrendas florales se han celebrado hoy en otros tantos municipios del Campo de Gibraltar para recordar y homenajear a las personas asesinadas o represaliadas por el franquismo, con motivo del 14 de junio, Día de las víctimas del golpe militar y la dictadura, según establece la Ley aprobada por el Parlamento de Andalucía el 15 de marzo de 2017. El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar ha organizado estas ofrendas en el cementerio antiguo de Algeciras, en la fachada del cuartel de Ballesteros de La Línea, en la plaza Blas Infante de Los Barrios, en el cementerio municipal de San Roque, en el cementerio municipal de Jimena de la Frontera y a la entrada del parque del Cerro del Moro en Castellar de la Frontera. Es intención del foro hacer también estos homenajes en Tarifa y Tesorillo a partir del año próximo.

Andrés del Río, vicepresidente del foro, tomó la palabra en Algeciras y recordó que con este día se impide que cumplan otro de sus objetivos quienes planearon "la matanza fundacional del franquismo, quienes planificaron el asesinato de 60.000 hombres, mujeres, ancianos y niños de Andalucía: que se borren las huellas de aquel genocidio, que se olviden los nombres de sus víctimas y que en la vida pública de pueblos y ciudades nadie se acuerde de ellas".

Cuatro jóvenes leyeron en voz alta, a continuación, los nombres de las 177 personas de las que el foro tiene constancia documental de que fueron asesinadas en Algeciras a partir de 1936. Los nombres de los asesinados en cada pueblo fueron leídos en cada una de las ofrendas florales celebradas y diferentes responsables del foro tomaron la palabra. Ellos explicaron que el número total de los asesinados puede ser mucho mayor en cada municipio. “Los historiadores aseguran que durante la época del terror caliente, entre julio del 36 y marzo del 37, en la que no se hacían juicios ni se registraban por escrito las órdenes de matar ni se registraban las defunciones, los fusilamientos fueron tantos que para saber la cifra exacta de los muertos hay que multiplicar por dos, por lo menos, la conseguida por registros documentales”, se decía en los discursos pronunciados y se explicaba luego: “El verano pasado hicimos entrevistas en Jimena a diecinueve familias que tienen personas fusiladas. Ellas nos dieron información y nos contaron la historia de 38 personas asesinadas. De ellas, dieciocho figuraban en el listado oficial que hasta el momento se conocía y sus nombres están inscritos en el cenotafio que se erigió en el cementerio municipal hace unos años. Otras veinte no aparecen en el listado ni en el cenotafio. Es decir, que el listado hasta ahora oficial de 98 fusilados ya va por 118”.

Otro de los argumentos repetido en los discursos es el de denunciar "la crueldad del fascismo y alertar contra los enemigos de la democracia que hoy están repitiendo las mismas estrategias que las élites usaron en 1936 para desestabilizar la democracia y justificar lo injustificable".

Los componentes del foro explicaron que, "pese a la actitud negativa del Gobierno de derechas en Andalucía, el movimiento memorialista sigue vivo y pujante" y recordaron que con la ayuda de los ayuntamientos y diputaciones se siguen haciendo exhumaciones y otras muchas cosas. En Sevilla, los arqueólogos trabajan desde enero en una de las ocho fosas comunes que tiene su cementerio municipal y ya han sacado centenares de cadáveres de represaliados y el 1 de julio empezará la exhumación en Jimena de la Frontera.

El foro considera que las familias de Jimena con asesinados o desaparecidos están expectantes y necesitan el apoyo y el calor de todas las personas decentes en estos momentos". E invita a los ciudadanos a hacer pedagogía: “Tenemos que enseñarles a nuestros hijos e hijas y a la gente más joven que sin memoria no hay vida. Quien pierde la cabeza, quien desarrolla demencia senil o alzheimer se vuelve un ser completamente vulnerable, dependiente y sin capacidad para vivir y valerse por sí mismo. Lo mismo sucede con los pueblos. El pueblo que no tiene memoria, que no conoce su historia es un pueblo débil, vulnerable, fácilmente manipulable y propenso a perder la libertad y la vida”.

Asistieron a estos actos, entre otras muchas personas, el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano; los alcaldes de Jimena y San Roque, Francisco Gómez y Juan Carlos Ruiz Boix; y el vicepresidente de la Mancomunidad, Daniel Perea. Hubo representantes del PSOE, Unidas Podemos, Adelante Andalucía, el Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar, la Federación Republicanos, UGT, CCOO y otras organizaciones políticas y sindicales.