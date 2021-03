La Fiscalía ha presentado un recurso de súplica contra la puesta el libertad bajo fianza de Francisco Tejón Carraco, alias Isco, jefe del clan de los Castaña e imputado como presunto responsable de una de las más importantes redes criminales del Estrecho dedicada al tráfico de drogas.

La decisión ha sido dada a conocer por parte de la Fiscalía en una nota de prensa en la mañana de este martes que reza así:

"En relación con la puesta en libertad del conocido como Isco Tejón, en el procedimiento sumario ordinario 6/2020, cuya instrucción está siendo finalizada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, ante las noticias aparecidas la semana pasada en distintos medios de comunicación, se informa de que una vez estudiada la resolución en la que se tiene por suficiente el pago de la fianza y los documentos que justifican el pago, que no han sido conocidos hasta el día de hoy por el Ministerio Fiscal, se ha interpuesto contra ella recurso de súplica, que deberá resolver la la misma Sección 7ª.

La fianza, tras dar cuenta la Letrada de la Administración de Justicia, consta que ha sido pagada por dos personas, sin que aparentemente guarden ninguna relación con el investigado. Por ello, consideramos que no se adecua a los requisitos legales y al espíritu de la Ley y de la Jurisprudencia en la materia. No se garantiza, de la forma en que se ha prestado que vaya a servir de freno suficiente para evitar la huida del procesado, puesto que las personas prestatarias no guardan vinculación con este, lo que indica la poca importancia que dará a esta forma de garantía, si no tiene que responder ante ellas por la pérdida de la cantidad ingresada, en caso de que se sustraiga a la acción de la justicia.

Por otra parte, las circunstancias del procesado exigen un gran celo en el control del origen del dinero que sirve para pagar una fianza de esta cuantía (200.000 euros), teniendo en cuenta que se le está imputando ser el jefe de una organización dedicada de manera habitual al tráfico de hachís a gran escala, con las ganancias que eso supone, y además contra el que se sigue una causa por blanqueo de capitales, estimándosele por las fuerzas policiales un patrimonio que podría alcanzar los 5 millones de euros, y que se está investigando; patrimonio no obstante que no le permite pagar la fianza, pues de aflorar aún en parte, podría ser decomisado e imputarlo al delito de blanqueo de capitales. En estos casos la utilización de testaferros es un modo de eludir esas consecuencias.

Todo ello, sin perjuicio de la investigación que se está llevando a cabo sobre el origen del dinero aportado para el pago".