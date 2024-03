Excavaciones arqueológicas en los talleres salazoneros del jardín romántico de Carteia (y II)

El Sondeo 2

El siguiente sondeo planteado fue ligeramente más pequeño, de 24 m2, el cual se extendía parcialmente sobre el ala Noreste de piletas de la cetaria C-VI, pero mayoritariamente se proyectaba al Sureste en un sector no excavado con anterioridad que debería situarse dentro de los límites de esta misma factoría. La motivación principal que nos llevó a plantear este sondeo era poder confirmar la anchura del edificio y la existencia tanto del pasillo central como de la segunda ala de cubetas situada en el extremo Sureste, pero también tener la oportunidad de excavar los rellenos interiores de una de las piletas ya conocidas con anterioridad, la balsa P-4 del taller C-VI, ofreciendo así la datación de la colmatación de esta otra cetaria, lo que nos permitiría contrastar los datos obtenidos de su excavación con los derivados del Sondeo 1.

Al igual que en el caso anterior, la estratigrafía del Sondeo 2 ofrecía evidencias de una fase reciente que cubría directamente a la estratigrafía altoimperial, definida por unos rellenos superficiales bajo los que se documentaron una serie de pequeñas fosas y aportes posiblemente asociados a las excavaciones de Santa Olalla o momentos inmediatamente anteriores, ya que algunos de estos niveles rellenan la larga zanja ya mencionada que divide el yacimiento trasversalmente por su mitad sur.

La estratigrafía antigua subyacente se dividía entre los rellenos de la pileta P-4, los que colmataban al pasillo y al resto de balsas, y por último al relleno del expolio del muro divisorio de las cetariae C-VI y C-VII, el cual no llegó a ser excavado. En relación a los rellenos del pasillo y los abandonos que colmataban las piletas descubiertas, solo hemos podido excavar los niveles que cubrían el pavimento del corredor, los cuales han permitido recuperar restos de pintura mural decorada, recortes de plomos, así como algunos materiales cerámicos que remiten de nuevo a finales del s. I-II d. C. En lo que respecta a los niveles de relleno de la balsa P-4, se han excavado un total de seis estratos de su interior, si bien no hemos podido agotar la estratigrafía completa. En este caso, bajo un primer nivel estéril se documentaron rellenos constructivos con restos de mortero y otros elementos entre los que destaca un fragmento de molino de mano de basalto, que se podría asociar a prácticas de molturación de huesos de pescado para la realización de harinas, usos bien documentados en contextos haliéuticos del estrecho de Gibraltar.

Esta estratigrafía viene completada con varios niveles más de matriz arenosa en los que se documentan vertidos de material arquitectónico con tegulae, ímbrices y cuñas de ladrillo, si bien están presentes en igual proporción ánforas, cerámicas comunes y malacofauna, una dinámica de rellenos mantenida hasta el cese de la excavación, en torno a la mitad de la balsa. Esto ha permitido confirmar un mismo horizonte cronológico para su relleno, situado entre la segunda mitad del siglo I y el II d. C., evidenciando así un proceso homogéneo de abandonos para ambas cetariae y posiblemente para la totalidad de la insula que analizamos.

Otras actuaciones complementarias

Planificadas estas dos intervenciones, decidimos unir el extremo sur en el que confluían ambas cuadrículas con un área de 16 m2 en los que solo retiramos la estratigrafía contemporánea, con el objetivo de evaluar el posible nivel de afección de las excavaciones practicadas por Santa Olalla además de ofrecer nuevos datos sobre el desarrollo planimétrico de la cetaria C-VII hacia el Sur y la posible presencia de su cierre perimetral.

En consonancia con esta actuación de clarificación de los elementos contemporáneos existentes en el solar, también retiramos buena parte de los muretes recrecidos que simulaban la planta de las factorías, instalados por el antiguo coordinador del yacimiento (M. Jaén), ya que los nuevos datos derivados de nuestros estudios concluían que estas reconstrucciones, aunque interesantes a nivel museográfico, no respondían de forma fidedigna a la situación real de los restos subyacentes.

Los resultados de estos trabajos fueron de interés ya que permitieron constatar el buen nivel de preservación de las estructuras, retirar toda la estratigrafía contemporánea que ocupaba unos 30-40 cm de potencia media cubriente, y documentar dos pequeñas catas que debieron de ser realizadas en este extremo del yacimiento por M. García Díaz, ya que se podían reconocer en la fotografía que ilustraba la publicación que realizaron sobre sus trabajos de limpieza que llevaron a cabo en el yacimiento.

La arquitectura de las Cetariae del jardín romántico

La realización del Sondeo 1 y las limpiezas superficiales nos han permitido confirmar que la cetaria C-VII disponía al menos de cinco balsas salazoneras, tres de las cuales duplicaban el tamaño de las dos restantes, que podrían responder a la división de una pileta mayor.

El resto de espacios documentados, si bien no han sido excavados hasta agotar la estratigrafía, parecen tratarse de ambientes de trabajo pavimentados, que se extenderían por todo el lateral oriental del espacio excavado de este taller, el cual con total seguridad se proyecta más allá de los límites del sondeo al Sureste y Suroeste. En relación con la balsa excavada, la intervención en P-2 ha presentado una análoga profundidad y acabados con respecto a la contigua excavada previamente (P-1), confirmando la uniformidad constructiva de la factoría.

Por otra parte, el Sondeo 2 ha servido para mejorar el conocimiento que disponíamos en torno a la cetaria C-VI, ya que ha permitido ampliar el número de balsas documentadas hasta las nueve unidades, quedando cinco integradas en el ala Noroeste y otras cuatro en el Sureste.

Posiblemente, además de esta cuestión numérica, uno de los datos de mayor interés que se deriva de esta excavación es la reducción de la talla del pasillo central, que ahora sabemos que se trata de un pasaje de apenas un metro de anchura, que conlleva también una redimensión de las balsas del ala Sureste, que ahora sabemos que presenta una talla análoga a la otra línea de saladeros.

A nivel general, los resultados de esta campaña, confirman la unidad estructural y de acabados que presentan los tres talleres salazoneros, que sin duda deben responder a un mismo proyecto constructivo. La similar talla de las balsas y la análoga disposición que observamos ahora, refuerzan la posibilidad de que nos encontremos ante tres construcciones idénticas a nivel planimétrico, un hecho que habrá que confirmar en el futuro pero que, al menos para el caso de C-VI, nos presenta una factoría alargada con dos alas de saladero paralelas y un pasillo central, con una posible sala de trabajo situada en un extremo, que suman más de 90 m2 de superficie.

Si bien no son comparables a las factorías de gran talla, como San Nicolás 3/5 (Algeciras) o Cotta (Marruecos), que superan holgadamente los 100 m3, sí son equiparables a los ejemplos más amplios de las factorías definidas como de tamaño mediano bien representadas por los lixitanos conjuntos 4 o 9, que también presentan una articulación axial en torno a un pasillo central con un amplio número de balsas, una vertebración que igualmente podía estar definiendo la cetaria C-II carteiense, situada en el otro extremo de este barrio salazonero.

Conclusiones

Gracias a la realización de esta campaña de excavaciones, y todavía pendientes de los resultados de los estudios en curso, hemos podido confirmar, en primer lugar, que Santa Olalla no excavó estos tres talleres salazoneros completamente, quedando todavía un importante área de potencial interés para el desarrollo de nuevas investigaciones, principalmente en el extremo Sur y Oeste de la insula que forman estas tres cetariae. Por este motivo, sería de gran interés completar estos estudios con el desarrollo de otras técnicas de prospección no invasivas que permitiesen ampliar el área de estudio y delimitar completamente la insula, como el georradar o la magnetometría eléctrica.

Es importante señalar el reconocimiento del importante barrio industrial salazonero que fue situado al Sureste de la ciudad y cuya construcción corresponde, sino a la época republicana sí, al menos al periodo augusteo o comienzos de la época imperial, siendo al menos parcialmente abandonado -atendiendo a los resultados de las excavaciones aquí presentados- de forma temprana, ya que su actividad no parece haber superado la segunda centuria, dato de gran interés si tenemos en cuenta que el sector más occidental del barrio salazonero se abandonó mayoritariamente en la tardoantigüedad.

Estos datos confirman el dinamismo del sector salazonero de la ciudad, y que los focos productivos van evolucionando, también a nivel espacial. El temprano ocaso de este sector del barrio salazonero nos debe hacer reflexionar igualmente sobre la situación socio-política y económica del Fretum Gaditanum en el momento de ocaso de estos talleres, ya que contextos en Baelo Claudia (Cetaria X) y en la propia Gades (Cómico) son abandonados en estos mismos momentos.

En este trabajo, presentamos una mejora, actualización y ampliación del conocimiento de dos de los talleres salazoneros del “Jardín Romántico”, concluyendo en un aumento de la capacidad productiva estimada, de la talla de las citadas factorías y una correcta datación de los tempranos niveles de abandono que abren a un estudio más completo y preciso sobre la articulación del barrio productivo situado en el suburbium marítimo de la ciudad.

Esperamos que, en el futuro, la proliferación de hallazgos ictiológicos y la ampliación de la superficie estudiada nos permita completar estos datos con la identificación de las especies aquí procesadas, datos por el momento esquivos pero que estamos seguros que fructificarán con el desarrollo de nuevos estudios.

Autores: J. A. Expósito, J. L. Portillo-Sotelo, J. A. Retamosa, L. Pavón, L. Roldán, J. Blánquez, A. R. García, L. Prados, M. Romera, P. Baro, B. Casademont, E. Blanco, F. Alarcón, J. J. Díaz y D. Bernal-Casasola

Artículo publicado en el número 59 de Almoraima, Revista de estudios campogibraltareños (Octubre 2023)