Santos Cerdán defiende en Algeciras el voto al PSOE para blindar políticas sociales y servicios públicos

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha reivindicado este jueves en Algeciras la necesidad de que los andaluces acudan a las urnas el próximo 19 de junio y depositen su confianza en el Partido Socialista y su candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas.

Antes de participar en una reunión con colectivos sociales y representantes del tejido socioeconómico, entre ellos los sindicatos mayoritarios, Santos Cerdán ha atendido a los medios de comunicación y ha aprovechado la ocasión para reivindicar “la Andalucía real, esa Andalucía trabajadora, soñadora, de la que otros no quieren hablar, pero el Partido Socialista sí, y por eso nos reunimos con los colectivos sociales, para conocer de primera mano cuáles son sus demandas y sus necesidades. A eso se ha dedicado siempre el Partido Socialista Obrero Español”.

“Esa Andalucía es la que está ocultando Juanma Moreno Bonilla, de esa Andalucía no quiere que se hable, y por eso ha puesto unas elecciones en estas fechas, con dias festivos, con oposiciones… Ha buscado una fecha para intentar que los andaluces no vayan a votar, porque no creen en la democracia”, comentó también el secretario de Organización del PSOE Federal, que ha animado a los andaluces a hacer justo lo contrario: a salir a la calle y a ir a votar"

“La democracia hay que defenderla, y yo le pido a los andaluces que salgan a defenderla yendo a votar este domingo 19 de junio. Andalucía se juega mucho, no sólo quién va a gobernar durante los próximos cuatro años. Se juega grandes inversiones, frente a un gobierno como el de Moreno Bonilla que no está apostando por ese cambio de modelo productivo y económico que necesita Andalucía, y no está presentando proyectos para ese nuevo modelo”, añadió Santos Cerdán, que insistió en que Andalucía necesita “un cambio radical” con respecto a las políticas que está aplicando el Partido Popular.

“El partido de Juanma Moreno Bonilla es el Partido Popular: el partido de los recortes, de la axfisia a los ciudadanos y ciudanas, como hemos visto en estos tiempos de crisis, que nos han permitido comprobar cómo se enfrenta la derecha a estas situaciones y cómo las ha enfrentado el Partido Socialista al frente de un Gobierno progresista en España”, advirtió Cerdán, defendiendo las medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ido poniendo en marcha para hacer frente a las consecuencias de crisis como las derivadas de la pandemia de la Covid-19 o la guerra de Putin.

“Y ante esas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno progresista liderado por el PSOE, lo que ha hecho la derecha ha sido siempre votar NO. Por tanto, los andaluces que no se equivoquen, porque sólo hay dos opciones para gobernar en esta comunidad autónoma a partir del próximo 19 de junio: la derecha con la ultraderecha, porque Olona y Moreno Bonilla el pacto ya lo tienen hecho antes de las elecciones, aunque ahora intenten engañar a los andaluces, y la otra opción es un gobierno progresista liderado por Juan Espadas. Esas son las dos únicas opciones; por eso pido a los andaluces que este domingo no se queden en casa y acudan a votar y a defender sus intereses, como siempre los han defendido”, concluyó Santos Cerdán.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado durante su intervención la nula gestión del gobierno de Moreno Bonilla durante estos tres años y medio, en los que, según lamentó, “ha estado invisible en el Campo de Gibraltar y en el conjunto de la provicia de Cádiz”.

Ruiz Boix ha contrapuesto ese modelo con el del Gobierno de España, que en noviembre de 2018 aprobó un Plan Integral para el Campo de Gibraltar dotado con casi mil millones de euros. A este respecto, destacó también cómo “el conocido como Plan Marlaska ha permitido reforzar los medios materiales y humanos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y recuperar el principio de autoridad en la comarca”.

En cuanto a las inversiones del Ministerio de Fomento, Ruiz Boix destacó la del Acceso Sur a Algeciras, y también “los avances notables y reales que se han llevado a cabo en la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, uno de los principales compromisos de ese Plan Integral del Campo de Gibratar”.

Tras poner en valor también el arranque de la Operación Paso del Estrecho, Ruiz Boix ha insistido en lamentar “la invisibilidad y ausencia de gestión del Gobierno de la Junta, más allá del autobombo a la hora de vender a bombo y platillo, de la mano de Bendodo, supuestas actuaciones como las 112 medidas del plan anti-Brexit, que tenían que ponerse en marcha en los ocho municipios de la comarca y que desgraciadamente, tres años y medio después, no se ha hecho absolutamente nada”

Asimismo, la secretaria general del PSOE de Algeciras y número 3 de la candidatura al Parlamento Andaluz por la provincia de Cádiz, Rocío Arrabal, coincidió con sus compañeros en que Andalucía no puede permitirse “otros cuatro años de recortes en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia, en manos de unas derechas que solo piensan en privatizaciones y en que los derechos sean solo para unos pocos”.

Arrabal también destacó durante su intervención los incumplimientos del gobierno de Moreno Bonilla para con Algeciras, donde no ha cumplido ninguna de sus promesas, hasta el punto de tener que repetir programa electoral.

“En esta ciudad seguimos esperando el Conservatorio Paco de Lucia, el centro de salud de la Bajadilla, o algún plan de empleo que nos quite de ese top ten de ciudades con mayor desempleo de España, y que han sido incapaces de poner en marcha, pese a contar para ello con fondos europeos, gracias a las gestiones del Gobierno de Pedro Sánchez”, recordó la secretaria general algecireña, destacando también el compromiso de Juan Espadas de que la cita para el médico de cabecera sea en un plazo máximo de 48 horas, y “no para dentro de 10 o 15 días, como ocure ahora”.

Al igual que Cerdán y Ruiz Boix, la número 3 de la candidatura provincial al Parlamento Andaluz aprovechó esta comparecencia pública en este último tramo de campaña electoral para hacer un nuevo llamamiento a la participación, y a que ningún progresista se quede el domingo 19 de junio en casa. “Tenemos muchas razones para ir a votar el domingo al Partido Socialista y a Juan Espadas. Nos jugamos nuestro futuro y el de nuestros hijos”, concluyó.

Con posterioridad, Cerdán junto a Arrabal y Ruiz Boix se han unido a la secretaria general del PSOE en La Línea, Gemma Araujo, para mantener una reunión con representantes de los trabajadores transfronterizos con los que se han comprometido a trasladar al Gobierno las situaciones de vulnerabilidad por el marco jurídico laboral que les aplican en Gibraltar así como los problemas a futuro con las pensiones y las necesidades de seguir invirtiendo y ejecutando medidas económicas y sociales especiales en La Línea.

Ruiz Boix ha recordado las medidas aprobadas por el Gobierno dentro del Plan Integral, las gestiones del Ministerio de Exteriores, y sobre todo, ha pedido “confiar en el proyecto de Zona de Prosperidad compartida que es el nuevo reto en la relación que debemos construir a partir del nuevo contexto Brexit y que contempla también la singularidad de La Línea en el Campo de Gibraltar”.

“Desde el diálogo, se abre un nuevo tiempo pero pedimos confianza para trabajar en esa línea aunque no es sencillo porque cada país va a defender lo que le interese en la mesa de negociación”, ha advertido el secretario general.

Por su parte, Gemma Araujo entiende las justas reivindicaciones de los colectivos en un escenario más complicado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea pero donde deben contribuir todas las administraciones, no solamente el Gobierno de España, la Junta tiene competencias directas y fondos para implementar medidas singulares también.