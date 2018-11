"Los localismos no nos llevan a ningún sitio"

Arrabal (Algeciras, 1977) promete dejar el tabaco a un lado y salir más a correr una vez pasadas las elecciones andaluzas, a las que concurre por tercera vez.

–¿Corredora de fondo o de velocidad?

–De fondo, por supuesto.

–¿Susanista o sanchista?

–Esa pregunta ahora no pega para ningún socialista. Tenemos a Pedro Sánchez, que está mirando con buen ojo a Andalucía después de muchos años sin que hubiera esa sensibilidad en el Gobierno, y a Susana Díaz, que también está haciendo una buena labor.

–De lo que no cabe duda es de que usted es pizarrista a tope.

–Eso dicen los mentideros.

–Se lo pregunto a usted.

–(Risas) Preguntar ahora en el partido si perteneces a un grupo u otro está de más. Mi carrera política comenzó de la mano de Rafael España y de su mano conocí a Luis Pizarro. La lealtad en política es muy importante y soy leal a mis...

–¿A sus orígenes?

–No solo a mis orígenes, sino a lo que pienso y a lo que veo. Tomo mis decisiones sabiendo por qué lo hago y, de esa manera, en ningún momento puedo responsabilizar a nadie de las consecuencias.

–¿Le hubiera gustado ser candidata a la Alcaldía de Algeciras?

–Tampoco creo que esa pregunta toque ahora. El PSOE de Algeciras tiene un buen candidato acordado por la militancia y estoy segura de que va a hacer un buen trabajo como alcalde.

–La encuesta de Metroscopia para el Grupo Joly prevé una caída del PSOE en Cádiz de entre uno y dos escaños. Usted lo tiene complicado.

–Los resultados reales los vamos a ver el día 2. Espero que los ciudadanos nos den su confianza para que la presidenta pueda seguir gobernando en Andalucía con una mayoría solvente. En las elecciones pasadas también fui sexta en la lista y al final logramos sacar ese escaño.

–Para encontrar a un campogibraltareño en la lista del PSOE hay que bajar hasta el sexto puesto. ¿No está la comarca un pelín infrarrepresentada?

–Hay que mantener todos los equilibrios y es difícil. El PSOE del Campo de Gibraltar ocupa un puesto de salida y estoy muy orgullosa de que el partido haya pensado en mí.

–¿Le convence el plan integral para el Campo de Gibraltar?

–Todos debemos de felicitarnos por el hecho de que el Campo de Gibraltar cuente con un plan integral cargado de financiación y aprobado por un Consejo de Ministros. Es un plan muy ambicioso en infraestructuras, seguridad y empleo.

–En La Línea echan en falta la aprobación de un régimen fiscal propio. El PSOE lo reclamó mientras estaba en la oposición.

–En el plan sí viene recogida una zona franca en Los Barrios.

–Pero eso nada tiene que ver con un régimen fiscal propio para La Línea.

–Pero vienen medidas fiscales especiales para las empresas que se instalen en esa zona franca. El plan necesita de una lectura más profunda y sosegada por parte del alcalde de La Línea porque es para toda la comarca. No podemos aislar La Línea de la comarca, todos los ciudadanos tienen derecho a poder disfrutar de las medidas previstas.

–¿No tiene La Línea una singularidad específica?

–Cada municipio tiene sus peculiaridades. Si todos vamos unidos, vamos a obtener resultados mucho mejores que si solamente defendemos a un municipio. Si hablamos de la mejora del ferrocarril Algeciras-Bobadilla no solo defendemos los intereses de Algeciras, sino de toda la comarca y de Andalucía. Los localismos no nos llevan a ningún sitio.

–¿Le sorprende la propuesta para que La Línea se convierta en una ciudad-autónoma?

–Respeto mucho las decisiones de un alcalde, como el de La Línea, elegido democráticamente. No sé si es una medida para desviar la atención o no está bien calculada. Yo no concibo el Campo de Gibraltar sin La Línea de la Concepción.

–El Brexit se está convirtiendo más en un problema que en una oportunidad.

–El Brexit es algo sobrevenido, pero pienso que aún puede ser una oportunidad. El Gobierno está siendo muy acertado, especialmente en el acuerdo para que los 10.000 trabajadores transfronterizos conserven sus empleos. Espero que de aquí al domingo se pueda llegar a un pacto en la cumbre de los 27.

–La Junta de Andalucía tiene competencias exclusivas en materia de sanidad y educación. Ambas han suscitado numerosas protestas ciudadanas.

–En 2012, el Gobierno del PP aprobó por decreto unos recortes durísimos, que fueron a la línea de flotación de las políticas sociales. Fueron 7.000 millones en salud y 3.000 en educación. Andalucía hizo de muro de contención para evitar esa agresión a las políticas sociales, pero es evidente que todos sufrimos esas medidas del Gobierno del PP. Es verdad que la sanidad y la educación son competencias exclusivas de la Junta, pero su financiación viene condicionada desde Madrid. Además, no se tuvo en cuenta nuestro peso poblacional y tuvimos un ajuste del déficit que nos ha asfixiado. La intención final del PP ha sido debilitar los servicios públicos esenciales para fomentar la privatización.

–Los sindicatos también han protestado por esa situación de la sanidad y la educación.

–Es verdad que los trabajadores del sector público protestaron porque se vieron desbordados. La tasa de reposición cero les tocó de lleno y la Ley de Estabilidad Presupuestaria impuso fuertes restricciones que impedían actuar a la Junta.