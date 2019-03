De la Encina renuncia a dar batalla y deja vía libre a Ruiz Boix

La decisión de Salvador de la Encina de no presentar batalla para mantenerse como candidato del PSOE al Congreso de los Diputados ha evitado esta tarde que la asamblea del partido en Algeciras abriese una crisis con la dirección provincial y la cita se haya convertido, en cambio, en un homenaje a la figura de quien durante ocho años ha representado a la provincia en la Cámara Baja.

La intervención de De la Encina ante sus compañeros ha sido contestada con una fuerte ovación y con lágrimas entre buena parte de los presentes.

El adiós de la Encina, empujado por la decisión de Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, de ser él el cabeza de cartel en las elecciones generales, ha permitido que este último lograse el apoyo de la mayor parte de los militantes con algo más de 80 votos de los presentes.

No obstante, Ruiz Boix ha visto censuradas sus intenciones por parte de la militancia algecireña, que en contraste ha votado mayoritariamente a favor de Isabel Beneroso como candidata al Senado con 127 sufragios.

"Me voy con el deber cumplido tras haber sido cabeza de lista en las dos últimas elecciones generales (...) con las manos limpias y con el aprecio de miles de trabajadores, desde los estibadores a los transfronterizos, a los que he representado en estos años y que me han demostrado su apoyo", ha señalado De la Encina a esta redacción.