Crinavis recibe el Día de los Inocentes a 310 naufragos rescatados en Libia

Una llegada con polémica

La gestión del Gobierno del viaje del Open Arms con 310 migrantes desde Libia ha generado no pocas críticas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) afirmó ayer que el Ministerio de Interior “menosprecia y desprecia” a la Policía de Algeciras, ya que ha tenido conocimiento de la llegada del barco por los medios de comunicación. En una nota, el SUP recuerda que lleva “luchando activamente durante meses por normalizar la situación en el Campo de Gibraltar respecto a la seguridad ciudadana y por ende a la imagen de la comarca que se proyecta”. “Queremos dar a conocer a la opinión pública la realidad de la situación, que no es otra que la total y absoluta dejadez y desprecio por parte de las administraciones”, añade el sindicato, que critica que “estando en unas fechas de gran complejidad por sus características de seguridad, estando en alerta 4 antiterrorista y con una parte de la plantilla disfrutando de vacaciones, surge la ocurrencia de que llegue a estas costas el citado buque”. ElSUP cree que “es obvio” que a esas personas las va a recepcionar y las va a instalar la Policía Nacional de Algeciras, “la misma que hasta el día de hoy no sabe más que por la prensa de los acontecimientos futuros, que no dispone de los medios de protección adecuados, que no tiene vehículos para realizar su trabajo, que el verano pasado tuvo que renunciar a vacaciones por la avalancha de emigrantes y las misma a la que no se le ha reconocido el gran trabajo realizado durante este año contado con la precariedad de la plantilla”. El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández (PP), también criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con el Open Arms “margina, niega información, crea los problemas y luego deja absolutamente abandonadas a las administraciones locales y comarcales”.