La Coordinadora en defensa de la sanidad efectúa un nuevo llamamiento para la marcha del sábado 26

La Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar ha anunciado el recorrido de la manifestación convocada este sábado 26 de marzo en Algeciras, a la par que ha aprovechado para efectuar un nuevo llamamiento a la participación.

La marcha partirá a las 12:00 de la Avenida del Hospital Punta Europa de Algeciras para terminar en la Plaza Alta.

El recorrido previsto será: Carretera Getares, Rotonda del Varadero, Puente de la Conferencia, Paseo Marítimo, Avda. Virgen del Carmen, Fuente Santiago, Avda. Capitán Ontañón, Blas Infante, Regino Martínez para finalizar en la Plaza Alta.

"Colectivos sociales, de pacientes y vecinales de la comarca se han unido a la hora de apoyar esta manifestación comarcal porque entienden que la situación crítica que atraviesa el pilar básico del sistema público de salud, exige soluciones de inmediato", ha recordado el colectivo.

La Coordinadora Comarcal invita a la ciudadanía que únicamente lleve banderas blancas y mensajes alusivos a los problemas o exigencias en defensa de la Sanidad Pública.

"Cada día son más las personas que temen por su salud. Ya no solo se sufren demoras cuando hay que ser tratado por un especialista, en los últimos tiempos una persona que necesite atención sanitaria ya no tiene asegurada que sea atendida en tiempo y en forma. Esto provoca que el diagnóstico tardío de enfermedades graves puede condicionar muertes evitables. Estamos presenciando un cambio de modelo en el que la Sanidad se ha convertido en un negocio y eso no se puede permitir ni por nosotros, ni por futuras generaciones", ha insistido el colectivo.