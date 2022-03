La Coordinadora en defensa de la sanidad logra el apoyo de 40 colectivos para la manifestación del 26 de marzo

La Coordinadora comarcal en defensa de la sanidad pública del Campo de Gibraltar mantiene su llamamiento a la ciudadanía para que participe en la manifestación convocada para el sábado 26 de marzo en Algeciras ante el deterioro de la calidad asistencial por la falta de personal y medios.

Así, la organización suma nuevos apoyos de colectivos que prevén estar presentes en la marcha. Según la coordinadora, ya son más de 40 colectivos en la comarca que apoyan la movilización. "El objetivo no es otro que exigir una mejora de la gestión de la atención sanitaria pública en nuestros centros de atención primaria y hospitalarios", recuerdan. La manifestación comarcal saldrá de la Avenida del Hospital Punta Europa hasta la Plaza Alta, el sábado 26 de marzo, a las 12:00.

"La salud es lo primero y la atención sanitaria no está siendo de calidad, eso está poniendo en peligro la salud de muchos campogibraltareños. No se puede normalizar la falta de medios, ni conformarse con unas cuantas obras. El Campo de Gibraltar necesita medidas especiales urgentes para poder contar con el personal especializado que precisa tanto en nuestros dos hospitales, como en nuestros centros de salud. La solución no son las derivaciones, tampoco puede ser la resignación, ni que cada uno se busque la vida contratando un seguro o que haga un esfuerzo económico para ir por lo privado. Hay mucha gente que no puede permitírselo. En los últimos tiempos, estamos comprobando que hay problemas para tener una cita presencial con el médico de cabecera", defienden los organizadores.

La plataforma subraya que "la mejor herencia" que se le puede dejar a futuras generaciones es una sanidad pública fuerte y bien dotada que pueda hacer frente tanto a la atención cotidiana, como a situaciones extraordinarias de pandemia.

El colectivo demanda garantías para unos centros de salud abiertos, accesibles, próximos a toda la población y sin listas de espera. Dando prioridad a las consultas presenciales por motivos clínicos. Las consultas telefónicas y telemáticas deberán tener un papel no discriminatorio para personas mayores o con dificultades para manejar las nuevas tecnologías.