La Coordinadora comarcal por la Sanidad Pública recuerda que faltan 55 especialistas

La Coordinadora por la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar ha rechazado las críticas del consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, a la reciente manifestación celebrada en Algeciras que congregó a miles de personas: “Señor Aguirre, el 12 de febrero, recién llegado a la Consejería de Salud y Familia, la Coordinadora Comarcal por la Sanidad le hicimos llegar un SOS por la grave situación en la que se encuentra el Campo de Gibraltar debido a la falta de recursos y por el grave problema de falta de profesionales que padecen nuestros dos hospitales”.

“Usted y la prensa no paran de decir que han contratado 152 profesionales, pero no cuentan que todavía siguen faltando 44 especialistas en el Hospital Punta Europa y 11 en el de la Línea. No cuentan cuántos se han ido o los refuerzos que dejan de venir. Es raro la semana que no salta la alarma en un servicio, esta semana le ha tocado a oncología, pero para usted, debemos seguir esperando y callados. No cuenta el por qué sacan a los enfermos del Hospital Punta Europa para hacerle una prueba en Dadisa Algeciras, teniéndolos horas esperando en un pasillo o en la entrada del centro privado”, afirma el colectivo.

La Coordinadora pide que bajen los tiempos de espera: “No es demagogia –a los datos publicados por la propia Junta nos remitimos– en diciembre del 2018 en los dos hospitales del Campo de Gibraltar había una espera media de 410 días. Si hablamos de personas esperando para una intervención quirúrgica en diciembre del 2018 había 5.815, con 1.967 personas fuera de plazo de garantía, con una media de 312 días para ser atendidos. En junio, con el Plan de Choque, seguimos teniendo 5.731 pacientes esperando”, afirman.

"Lo venimos diciendo y lo ratificamos, los de antes y los de ahora tienen abandonado al Campo de Gibraltar. No es demagogia, ahí están los datos, si un paciente que resida en Cádiz tarda una media de 109 días para que lo atienda un especialista, el del Hospital Punta Europa tarda 410 días y, si en la capital hay una media de 101 días para una intervención quirúrgica, en Algeciras casi se triplica la espera con 298 días.Andalucía lidera en España la lista de espera para una operación, con una media de 164 días, y 130 días para primera cita con especialista, fíjese cuánto peor es la situación para los campogibraltareños ¡Exigimos equidad!", denuncian en un comunicado desde este colectivo.

La Coordinadora pide que los ciudadanos de la comarca no sean discriminados frente a los de otras zonas de Andalucía: "No somos ciudadanos de tercera categoría, señor consejero, una comarca con 270.000 habitantes en la que enfermamos y morimos más y peor, por las grandes industrias contaminantes que tenemos, necesita desde hace años un hospital de especialidades, así que incluso contando con todo el personal que ahora mismo falta en los dos hospitales comarcales, seguimos sin contar con los recursos sanitarios públicos suficientes para atender a la población residente y a la que está de paso. ¿Entiende ahora bien los motivos por los que el 15-S y el 15-N salimos a la calle? Nos obligan a salir a gritarlo en la calle porque por más que lo venimos reclamando no nos escuchan. Las pancartas reclaman que se acaben con las listas de espera y que haya más recursos para el Campo de Gibraltar porque nos están dejando morir".

"Hay una deuda histórica con el Campo de Gibraltar y como mínimo esperamos de nuestros representantespolíticos tengan el respeto de no tacharnos de alarmistas porque alarmantes son las listas de espera y la falta de personal que las originan, no las denuncias de quienes las padecen. Exigimos algo muy legítimo, traigan de una vez al personal que hace falta, cumplan con su prometido plan de choque y atiéndannos en los plazos que marca la Ley", finalizan.