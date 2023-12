Los inicios de la Compañía de Escopeteros de Getares

La pérdida de Gibraltar (1704) y la ensenada de Getares

La Guerra de Sucesión española (1701-1714) se debió a la muerte sin descendencia de Carlos II en noviembre de 1700. Entonces se dilucidaba la hegemonía europea entre el bloque formado por Francia y España frente al de Inglaterra, Holanda y el imperio austroalemán. Pero también se vivió como un conflicto civil entre españoles partidarios del francés Felipe de Anjou contra los que apoyaban al austriaco Carlos de Habsburgo.

Así que al asedio sobre Ceuta (1694-1727) del sultán de Marruecos se añadió esta contienda por la corona española, con la armada angloholandesa merodeando a lo largo de nuestro litoral. Sus amenazas pasaron a mayores con el brutal saqueo de Rota y El Puerto de Santa María en el verano de 1702. Luego, el 4 de agosto de 1704, los aliados tomaban Gibraltar tras un intenso bombardeo, comandados por el almirante Rooke y el príncipe de Hesse-Darmstadt.

La mayoría de los gibraltareños se dispersaron por su término municipal. Las autoridades con el grueso de los vecinos se instalaron alrededor de la ermita de San Roque, otros recalaron junto a la de San Isidro (Los Barrios) o se refugiaron en humildes chozas sobre los restos medievales de Algeciras. No pocos incluso se avecindaron en poblaciones más o menos cercanas.

La ensenada de Getares, con la de El Tolmo, adquirió gran relevancia para los desplazamientos de tropas y material, con un espléndido playazo al abrigo de las corrientes del Estrecho. En ambas ensenadas fondeaban embarcaciones que iban y venían con soldados, pertrechos y provisiones para la sitiada ciudad de Ceuta. De hecho, la dehesa de la Argamasilla surtió en buena medida de leña, carbón y madera a la plaza norteafricana. Y Punta Carnero, dominando ampliamente la entrada de la bahía, resultaba un punto estratégico idóneo para vigilar los movimientos del enemigo.

Los nuevos ocupantes de la Roca tuvieron que afrontar de inmediato el problema de su abasto, tanto de alimentos como de madera, carbón y agua. Es verdad que un buen número de españoles les proveyeron de manera fraudulenta de diferentes productos. Con eso y todo, los militares ingleses llevaron a cabo ocasionales razias por la zona para completar sus necesidades más urgentes. Los robos de ganado vacuno preocupaban especialmente a los ganaderos con los pastos en las cercanías de las centenarias ruinas algecireñas.

La primera compañía de escopeteros

La vigilancia debía ser constante a fin de alertar de las posibles incursiones de rapiña no solo por parte de los ingleses, sino también de los berberiscos, que actuaban alentados por aquellos. En los momentos inmediatos al destierro, los exiliados no estuvieron en situación de defender la costa, quedando Tarifa como única plaza fuerte en el Estrecho con disponibilidad de guardas, torreros, correos, etc. En teoría, la ciudad contaba con seis compañías de milicianos (el Gibraltar español tenía ocho) con unos cien hombres cada una. Precisamente, el fatídico día 4 de agosto de 1704 el cabildo tarifeño acordó enviar en ayuda de Gibraltar una de las dichas compañías, aunque luego suspendió su marcha al saberse que ya era demasiado tarde.

El capitán general de Andalucía, el marqués de Villadarias, fue en principio el encargado de acometer la recuperación del Peñón. En pocas semanas tuvo congregado un fuerte contingente de tropas españolas frente a la plaza usurpada, que atacó en octubre. Su precipitado intento fracasó, siendo reemplazado en el mando por el mariscal Tessé. El ejército combinado hispanofrancés tampoco tuvo éxito.

Villadarias requirió a los pueblos toda clase de ayuda material y humana: pertrechos, animales, paja para la caballería, hombres para trabajos, etc. Ya en septiembre de 1704 pedía que Tarifa enviase a todos los milicianos disponibles, aunque entonces no se pudieron organizar ni siquiera reduciendo las compañías a cuarenta individuos cada una.

Ante la perspectiva de la llamada a las armas, la realidad era que unos vecinos se ocultaban o huían y otros se resistían a acudir porque se acercaba el tiempo de la sementera, y no sembrar significaba hambre para el año siguiente. Por su lado, el Ayuntamiento se oponía al envío de las milicias puesto que ya tenía empleados de forma permanente en el resguardo de la costa a cincuenta guardas a caballo y algunos otros a pie.

Sin embargo, el capitán general insistió con varias órdenes más reclamando esos hombres, amenazando incluso con alojar en Tarifa dos regimientos de Dragones que se mantendrían a expensas del vecindario. En vista de tan seria advertencia, el 30 de noviembre los regidores ordenaron a todos los milicianos acudir de inmediato a sus banderas y que los capitanes y demás oficiales estuviesen preparados para el “caso de haber de ir indispensablemente”. El resultado fue la formación de una compañía compuesta de cuarenta soldados al mando del capitán Gaspar Salado, que en diciembre de 1704 sería enviada al Campo de Gibraltar con sus correspondientes armas y alimento para al menos algunos días.

Siguiendo los nuevos decretos de Felipe V sobre alistamiento de milicias, Villadarias organizó el 2 de enero de 1705 a estos milicianos como un cuerpo mixto: auxiliar del Ejército y con funciones de policía. Se le denominó Compañía Fija de Escopeteros de Getares, asignándole el uniforme militar y el armamento de Infantería ligera. Su misión consistía en vigilar y defender la costa a poniente de Gibraltar hasta el límite con Tarifa, o sea, desde Getares hasta el río Guadalmesí.

Habiendo sido inútil el primer asedio sobre el Peñón, a partir de abril de 1705 se dio paso al bloqueo, aunque Villadarias seguía demandando a Tarifa más hombres y efectos. Los regidores aseguraban en mayo de 1706 que no era posible mayores esfuerzos, mencionando a los milicianos enviados a Getares, que estaban “defendiendo de aquel paraje muchas invasiones que los enemigos ingleses han intentado, y a embarcaciones de Ceuta y otras partes, y cortes de leña y fajinas que les pudieran ser de mucha importancia, que hubieran logrado por lo inculto y solitario del paraje”. Y en el verano de 1707, ante nuevos requerimientos, el cabildo hacía referencia a los “cuarenta hombres, hijos de vecinos, empleados en una compañía de miqueletes que se mantiene en la Punta del Carnero para defensa de los barcos de Ceuta y Campo de Gibraltar”.

Los robos de ganado continuaron pese a la actuación de esta compañía de escopeteros y de los guardas y atajadores dispuestos por las autoridades locales de San Roque. En consecuencia, en 1712 el cabildo sanroqueño acordó formar cuadrillas de cuatro miembros de entre los moradores y labradores de aquellos parajes para la ronda nocturna de las playas, dando en su caso los avisos a rebatos.

Realmente, los saqueos no terminarían hasta la firma de la Paz de Utrecht en 1713. Luego, los mismos españoles surtieron de provisiones a los usurpadores de Gibraltar, incluso llevando ganado por la parte de tierra y con toda tranquilidad, quebrantando el famoso artículo 10 del tratado. Las autoridades militares pretendieron poner fin a esta anomalía con el levantamiento de una valla provisional de madera en el istmo; y luego, en la década de 1730, con la construcción del muro y fuertes de la Línea de Contravalación. Aun así, el gravísimo asunto del contrabando no había hecho más que empezar, y los escopeteros de Getares también se emplearon en combatirlo.

La complicada convivencia de militares con ganaderos y agricultores

Gibraltar/San Roque poseía cuatro dehesas de Propios en los terrenos montuosos en el entorno de Getares y hasta el límite con Tarifa: Novillero, La Punta (de Getares), Argamasilla y Algarrobo, concedidas por Enrique IV en 1462 junto con el término de Algeciras. El importe obtenido de su arrendamiento a particulares para pastos y cultivos estaba consignado para sufragar la vigilancia y defensa de la costa y otros gastos.

La dicha compañía de milicianos se emplazó en el paraje de Getares, con destacamentos en Punta del Carnero y en El Tolmo. El Ayuntamiento de Tarifa procuró “aliviar a los dichos soldados en cuanto está de su parte”, proporcionándoles algo de dinero y trigo. Pero correspondía al concejo de San Roque mantenerlos con las provisiones necesarias al estar operando en su término jurisdiccional. Así lo advertía el mando militar en 1709, recordando a los regidores sanroqueños “que en todas partes se da cubierto a las tropas”. Dadas las circunstancias, esta asistencia municipal no fue posible en un principio, por lo que el comandante del Campo de Gibraltar concedió permiso a estos soldados para cultivar en los baldíos cercanos a sus puestos. Así es como los primeros escopeteros de Getares solventaron medianamente el problema de su manutención.

Aunque sus cultivos debían limitarse a las tierras de realengo, los soldados pronto empezaron a invadir la dehesa concejil de la Argamasilla. Sus arrendatarios, José Marín Quemado y Juan Francisco Heredia, denunciaron la situación ya en 1707 a las autoridades civiles y militares. Se quejaban de que les robaban y mataban el ganado y sembraban trigo en los pegujales, e incluso no permitían que utilizaran los pastos ni los abrevaderos. Las protestas no solo no obtuvieron respuesta, sino que los soldados continuaron “dichos daños y siembras” con mayor empeño si cabe al saber de las reclamaciones de los ganaderos. Más aún: llegaron a incitar y amparar a algunos forasteros, “hombres vagamundos y de mal vivir”, para que también cultivasen allí. Finalmente, en noviembre de 1709, los dos ganaderos renunciaron a seguir arrendando la dicha dehesa.

El cabildo de San Roque denunció tales abusos, “por cuyos motivos no hay quien quiera arrendar” ninguna de aquellas cuatro dehesas viendo lo que ocurría en la Argamasilla. Las arcas municipales dejaban así de percibir unos ingresos previstos precisamente para la paga de torreros y atajadores de la costa, la compra y mantenimiento de barcas para el paso de los ríos Palmones, Guadarranque y Guadiaro, además de la construcción y reparos de puentes y calzadas.

Admitiendo que los guardacostas podían sembrar en tierras que no fuesen de Propios, los regidores protestaron de nuevo en mayo de 1712. El nuevo capitán general de Andalucía, Francisco Manrique Arana, comunicó entonces al corregidor de San Roque, Pedro Rubio y Tavares, que los permisos concedidos previamente a los escopeteros quedaban anulados. Asimismo, prohibía que los comandantes del bloqueo dieran más licencias para cultivar en las dehesas municipales, porque “hay otras muchas tierras en que a poquísima costa podrán labrar los que se ocupan en la custodia de dichas playas”.

De todas formas, Manrique Arana excusaba los perjuicios que pudieran haber causado los escopeteros justificándolo en su imprescindible labor de “resguardo de los desembarcos que hay en la boca de la bahía”. Y subrayaba que mucho peor parados saldrían los ganaderos quejosos de no contar con estos soldados para “la seguridad de que los enemigos no hostilicen aquellos parajes”.

Al parecer, las tierras concejiles no volvieron a ser invadidas por los escopeteros, lo que facilitó el arrendamiento de las dehesas en cuestión. Y resulta que en 1717, el arrendatario de la Argamasilla no era otro que el muy acaudalado y famoso capitán Antonio de Ontañón (1674-1730). Claro está que tras la firma del tratado de Utrecht disminuyó el riesgo de incursiones enemigas en el litoral, aunque el comercio fraudulento continuó aumentando. Precisamente en ese año 1717 fue ampliada la dotación de los escopeteros con otra partida de cuarenta hombres para el resguardo de la costa al este de Gibraltar hasta el límite con Estepona.