Comisiones Obreras analiza en un seminario las necesidades para impulsar la logística en la comarca

La ciudad de Algeciras ha acogido este jueves las jornadas 'El valor del Estrecho como hub mundial’, organizadas por el sindicato CCOO en el Hotel Reina Cristina. El encuentro ha contado con la presencia del secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, Xavier Flores, que también ha formado parte de la nómina de ponentes propuesta por CCOO.

En el acto también ha estado presente el presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, la secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía, Nuria López, el responsable estatal del Sector del Mar de Comisiones Obreras, Pedro López, o el secretario Comarcal de FSC del mismo sindicato, Miguel Alberto Díaz.

La jornada ha contado con una ponencia titulada "Retos de las relaciones laborales en el sector logístico. La visión sindical", a cargo de Miguel Alberto Díaz, secretario Comarcal FSC CCOO; y Pedro Suarez, responsable Estatal Sector del Mar de CCOO; moderado por Miguel Ángel López Carmona, Secretario Provincial FSC CCOO Cádiz. Posteriormente se han analizado las "Perspectivas de futuro sector logístico. La visión empresarial", por Juan José Aguilar, jefe de División de Operaciones e Intermodalidad APBA; Carlos Fenoy, residente Cámara de Comercio Campo de Gibraltar; Manuel Cozar, presidente Asociación Empresas ATEIA; y José Bernal, directivo de TTIA. La mesa redonda ha estado moderada por Silvia Gómez, secretaria de Condiciones de Trabajo de CCOO Cádiz. A continuación, se han analizado "Las infraestructuras factor de competitividad. La visión institucional" con la intervención de Xavier Flores, secretario General de Infraestructuras de Mitma, que diserto sobre las "Previsiones de inversión pública en infraestructuras en el nodo logístico del Estrecho: Ferrocarril, Carreteras, Puertos". Flores estuvo presentado por Manolo Triano, secretario Comarcal CCOO Campo de Gibraltar. Clausuró el encuentro Inmaculada Ortega Gil, secretaría General CCOO Cádiz y el propio Manolo Triano, secretario Comarcal CCOO Campo de Gibraltar.

En este marco, el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha ensalzado las posibilidades de la comarca campogibraltareña de consolidarse como uno de los grandes nodos logísticos a nivel mundial. Para ello, ha recordado que "el Campo de Gibraltar cuenta con una posición geoestratégica privilegiada como puerta de entrada a Europa y principal vía de comunicación con el continente africano. Además, se concentran en la zona algunas de las mayores empresas del país, englobadas en la Asociación de Grandes Industrias (AGI), con el Puerto de Algeciras como uno de sus grandes motores económicos. De ello dan fe las cifras de movimiento de toneladas de mercancías, que lo sitúan como el primer puerto de España, o los más de 115.000 buques mercantes que surcan cada año las aguas del Estrecho".

"No obstante, todas estas potencialidades, no podrán adquirir su máxima dimensión hasta que no se palien las carencias que sufre esta comarca de la provincia de Cádiz en materia de infraestructuras", ha explicado Juan Carlos Ruiz Boix.

El edil de la ciudad que acogía las jornadas, José Ignacio Landaluce, ha destacado que "es importante seguir dando una imagen por la que todos hemos estado trabajando: la petición de que el Campo de Gibraltar tenga presencia en las agendas y decisiones", antes de añadir que "estos foros, donde mostramos la mayor capacidad que tiene nuestro sector para poder posicionarse como de los más competitivos que existen en España, sirven también para reivindicar las necesidades que siguen existiendo en nuestra comarca".