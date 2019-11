El Campo de Gibraltar registra 2.516 accidentes laborales hasta septiembre

El Campo de Gibraltar registró entre enero y septiembre de este año un total de 2.516 accidentes laborales, dos de ellos mortales. Así lo ha destacado hoy la Unión Comarcal de CCOO en el Campo de Gibraltar, que ha hecho público un informe elaborado por este sindicato con datos aportados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

El informe recoge que de estos accidentes 2 fueron mortales, 10 graves y un total de 2.504 tuvieron carácter leve; en lo referente a su distribución por géneros, el 80% de los accidentados fueron hombres, mientras que el otro 20% corresponde a mujeres.

En su distribución por localidades, Algeciras registró un volumen total de 1.350 accidentes. Le siguen Los Barrios y San Roque, que superan los 350; La Línea con 225; Tarifa con 125 y las localidades de Jimena y Castellar con 76 y 13 respectivamente. El municipio de Tesorillo aún no se refleja en las estadísticas oficiales en este terreno.

“Detrás de estos fríos números se esconden verdaderos dramas humanos de trabajadores y trabajadoras a los que en muchas ocasiones un accidente les llega a condicionar no solo su vida laboral, sino también la personal” afirmaba el secretario comarcal de CCOO, Manuel Triano.

Desde CCOO han reiterado su demanda a los gobiernos de Andalucía y de España para que pongan los medios necesarios para hacer cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en todos y cada uno de los centros de trabajo. “No se puede mirar para otro lado, no se puede escatimar recursos, y es por ello que exigimos, una vez más, mayor dotación de medios a la Inspección de Trabajo. No existe ninguna excusa para no tomar las medidas preventivas necesarias, ni escatimar recursos para perseguir el comportamiento de empresas sin escrúpulos que ponen desprecian la salud y la vida de los trabajadores”, remarca Triano.

De igual manera, este sindicato pone el acento en el hecho de que la seguridad y la salud laboral están unidas a la calidad del trabajo.”La precariedad laboral conlleva un déficit de condiciones laborales y las altas tasas de temporalidad y rotación en cuanto a la contratación suponen un importante riesgo para los trabajadores”, concluyen.