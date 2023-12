Pregunta: ¿ Cómo llegó al Campo de Gibraltar ?

Respuesta: Cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia, mi hijo y y no tuvimos mucho tiempo para pensar en una ruta conveniente, así que compramos los billetes de Polonia a Málaga con una semana de antelación. Como la situación no era segura en Ucrania decidimos partir inmediatamente hacia Polonia donde vivimos durante varios días en un asentamiento de refugiados, en condiciones no muy cómodas hasta la salida de nuestro vuelo. Al llegar a Málaga pasamos 2 días en un hotel hasta que contactamos con la organización CEAR, nos subieron a un autobús junto a otras 10 familias más viajaban con nosotros sin saber dónde íbamos y qué nos esperaba, pero no importaba en absoluto lo principal es que ahora estábamos a salvo y así llegamos a Algeciras. Aunque en la actualidad no tengo trabajo, en Ucrania trabajaba como presentadora de radio y DJ organizaba eventos y escribía artículos y textos publicitarios. Era un trabajo creativo y muy interesante, que extraño mucho.

P. ¿ Cómo es su experiencia en la comarca ?

R. El principal problema que encuentro en la actualidad es mi nivel de español que es insuficiente para trabajar en oficios para los que estoy cualificada. Aparte de eso, me gustan el clima y el carácter de los habitantes de la comarca que viven el día a día, el aquí y el ahora, disfrutando de la vida en cada momento. No tienen prisa, no se ponen nerviosos, simplemente viven y se divierten, probablemente por eso a España se le considera una de las naciones más felices.

P. ¿ Qué es lo que más le llama la atención ?

R. Me gusta mucho la cantidad de fiestas que se celebran. Cualquier día festivo, incluso el más insignificante, se celebra aquí a gran escala. Deberíamos aprender a divertirnos y disfrutar la vida así, ayuda a olvidarse de la rutina diaria y crear unas vacaciones sin ningún motivo especial. Esto es realmente genial.

P. Un lugar que visitar

R. Todavía no tengo ningún lugar favorito en particular para visitar. Con un niño pequeño, no puedo permitirme viajes de larga distancia. La verdad es que además de Algeciras sólo estuvimos en Tarifa, y Palmones. Buscamos entretenimiento en nuestra ciudad, los parques, centros de entretenimiento, programas de espectáculos, circo, parque acuático. Y por supuesto la playa. A menudo también nos gusta sentarnos en una cafetería y beber chocolate caliente.

P. Una comida

R. Aunque todavía nos quedan muchos platos por probar, por ahora me gusta mucho la paella, la lasaña, el jamón serrano y la tortilla de patatas, también he probado el gazpacho, pero en casa cocino principalmente platos típicos ucranianos. Me gusta que hay precios relativamente baratos para mariscos, pescados, verduras y frutas además, a diferencia de Ucrania, puedo comprarlos durante todo el año. Me gustaría probar platos de carne que no se preparan en nuestro país, algo exótico, como la carne de cocodrilo, ancas de rana o carne de avestruz, escuché que en algunas partes de España preparan estas delicias.

P. Aspectos a mejorar

R. Por supuesto, no nos corresponde a nosotros, como visitantes, juzgar e intentar establecer nuestras propias reglas. Debemos aceptar lo que es. Pero me gustaría que los españoles fueran más responsables y organizados en algunos aspectos. Además, por supuesto, no estamos acostumbrados al tipo de lentitud que abunda aquí. “Mañana lo haré” es el lema de muchos españoles. Pero esa pasividad y lentitud tiene sus propias características.