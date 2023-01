La Cámara Comercio traslada a las empresas de la comarca el reto de la digitalización

El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y Cajamar han trasladado este martes al empresariado del Campo de Gibraltar la importancia de impulsar una adecuada y eficaz gestión de la digitalización y las personas para avanzar en sus proyectos y no quedarse atrás, según han puesto de relieve en el encuentro empresarial celebrado en la sede de la Cámara de Comercio del Campo Gibraltar.

En la inauguración de este foro de debate ha participado el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, Javier Sánchez Rojas, que ha destacado el camino de colaboración iniciado con Cajamar con este evento para acercar a los empresarios los temas, preocupaciones y problemas que más les conciernen, aunando sinergias en la vocación de servicio y apoyo a las empresas, especialmente a las pymes que conforman el grueso del tejido productivo andaluz y que necesitan apoyo para el reto de la digitalización.

El director territorial Sur y Extremadura de Cajamar, Francisco Manuel Martínez, ha expresado el apoyo de su entidad a las empresas y el compromiso con el tejido productivo de la comarca del Campo Gibraltar. "El reto de la digitalización no es una alternativa, sino una obligación para las empresas para ser competitivos y seguir avanzando y esta digitalización va de personas, porque hay que saber dirigirlas para tomar las mejores decisiones sobre lo que necesitan las empresas y hacia dónde se dirigen", ha subrayado Martínez.

El presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, fue el encargado como anfitrión de la clausura del encuentro. Fenor mostró su satisfacción por la iniciativa de Cajamar de traer este evento hasta la comarca para respaldar así a su tejido empresarial.

El encuentro ha contado con la conferencia de Emilio Jesús del Águila, director del área de talento de Cajamar, que ha disertado sobre los retos de gestión para la empresa en el siglo XXI y el proceso de digitalización desde el enfoque de las personas.

Emilio Jesús del Águila ha aconsejado al empresario campogibraltareño a estar en constante cambio y evolución ante el panorama de disrupción permanente actual y puso el acento en la importancia de la formación de los empleados para estar preparados siempre frente a estos cambios y nuevos retos.

"Lo peligroso es no evolucionar ya que el progreso es imposible sin cambio, por lo que aquellos que no estén dispuestos a cambiar su mentalidad, no podrán cambiar nada", ha asegurado el director de talento de Cajamar.

"Si hay algo que a una empresa la hace empresa, son las personas y su talento, que va más allá de tener conocimientos y habilidades y que es una cuestión motivacional y de tener ganas de hacer cosas por la mejora de tu empresa", ha sentenciado Del Águila.