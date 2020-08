CCOO alerta de que la Atención Primaria está en una "situación límite" en el Campo de Gibraltar

La Sección Sindical de CCOO del Distrito Campo de Gibraltar ha alertado este lunes de la situación límite que está viviendo la Atención Primaria en todas sus categorías: médicos, enfermeros, celadores conductores, auxiliares de enfermería, trabajadoras sociales, veterinarios, farmacéuticos, administrativos o fisioterapeutas.

El sindicato recuerda que el trabajo de rastreo que está dando como resultado el aumento en la detección de casos de Covid-19 recae sobre los centros de salud. Estos tienen que hacer frente también"a la gran demanda asistencial embalsada y al complicado cribado telefónico para no convertir los centros en una fuente de contagios", todo ello con una falta de personal debido al periodo vacacional, en el que "en una falta de previsión" la administración no ha cubierto el 100% de las plazas. Por todo ello, alerta el sindicato, "el sistema sanitario no está preparado ni humanamente ni técnicamente para que esta forma de trabajo se mantenga en el tiempo. El sistema está al límite de sus fuerzas".

CCOO también denuncia que la contratación de los rastreadores "se ha hecho apresuradamente y sin previsión, cuando la situación ya se había desbordado, sin poder encontrar personal para ello y tiempo para una formación adecuada".

Esta sobrecarga de la Atención Primaria "lleva a que exista una importante demora en la atención al usuario y que sea tarea difícil coger una cita para tu médico de familia, lo que conlleva que los pacientes opten por ir a las urgencias sobrecargando estas de forma importante".

El sindicato ha expresado su preocupación por el nuevo horizonte que en pocas semanas se avecina, con la vuelta al colegio y la llegada de los procesos catarrales y gripales que ya en circunstancias normales colapsaban los servicios sanitarios y que "con síntomas difícilmente diferenciados del Covid 19 complicarán mucho más la situación".

Por ello, reclama a la administración información sobre el plan de contingencia preparado para hacer frente a la situación. Para CCOO, "debemos prepararnos para que lo peor no ocurra. Hay que hacerlo ya porque llegamos tarde". También agradece "el trabajo que todos estos profesionales están llevando a cabo más allá de sus fuerzas y muchas veces fuera de su horario laboral, para velar por la salud de todos nosotros".