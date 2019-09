Borrell asegura que el Gobierno hará lo posible porque no haya "distorsión" en la Verja tras el Brexit

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, afirmó este jueves que el Gobierno hará lo posible para que no haya "distorsión" en el tránsito de trabajadores en la Verja de Gibraltar después del Brexit. Sin embargo, asegura que, "guste o no", el estatus jurídico va a cambiar y la Verja tendrá que regirse por las normas europeas que habrá que cumplir.

"No vamos a hacer nada que no esté dentro del estricto respeto a las normas comunitarias pero haremos todo lo posible para que no haya ninguna distorsión en el tránsito de trabajadores", dijo durante una rueda de prensa junto a su colega austriaco, Alexander Schallenberg, quien espera que Reino Unido diga qué necesita para una "salida ordenada" y aceptada por el Parlamento y que todo el mundo asuma su parte de responsabilidad ante un asunto que "no se puede tomar a la ligera" porque afecta a la seguridad, a la economía y a muchos puestos de trabajo".

Eso sí, también garantizó que no se romperá la unidad europea, tampoco en lo relativo a Gibraltar, un tema que está cerrado y "no se va a volver a abrir".

En caso de un Brexit sin acuerdo, Borrell defendió que los planes de contingencia siguen siendo válidos y nada ha cambiado desde el punto de vista de su aplicación. Eso sí, a diferencia de Austria, dijo, que no tiene frontera con Reino Unido, España tiene que tener "especial preocupación" para ver cómo se administra la Verja con Gibraltar.

Además, Borrell insistió en que los memorandos que se negociaron con Reino Unido sobre Gibraltar, aunque se hicieron en el "contexto" del acuerdo de salida, tienen "vida propia" y pueden ponerse en marcha, y los británicos no han "dicho nada que permita ponerlo en duda".

En cambio, el Tratado Fiscal no ha sido aprobado y ratificado porque el Gobierno español está en funciones, de manera que hasta que se pueda ratificar se mantendrá una situación "indeseable, no deseada e ineficiente económicamente" que España habría querido "resolver cuanto antes". "Es malo para la economía, las relaciones entre España y Gibraltar y la equidad fiscal, pero no queda más remedio que esperar", concluyó.