El PP de Los Barrios y San Roque lamenta que Boix pida la retirada de la barrera antinarcos del Guadarranque

Los populares de Los Barrios y San Roque han ofrecido este martes una rueda de prensa, con sus presidentes, David Gil y Ramón Aranda, acompañados del portavoz de la Diputación, José Loaiza; la vicesecretaria provincial, Eva Pajares, diputados provinciales y concejales de la formación en ambos municipios para responder al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que en las últimas semanas se ha manifestado en contra de la barrera antinarcos en el río Guadarranque por peligro de inundaciones en caso de que se acumule maleza y cañas.

Ramón Aranda ha recordado que la barrera que se construyó en el año 2016 por parte del Gobierno central, con el Partido Popular. "Ha permitido ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a evitar el narcotráfico por el río Guadarranque, una demanda tanto de los vecinos de la Estación de San Roque como de Guadacorte y por eso nos reunimos hoy aquí compañeros de Los Barrios y San Roque todos con el mismo propósito, pedirle explicaciones al señor Ruiz Boix de por qué quiere que se desmantele esta barrera, que ha significado una medida eficaz en la lucha contra el narcotráfico en nuestra comarca, puerta de entrada de droga hacia Europa, pero sobre todo puerta de entrada de la droga a nuestras familias aquí en el Campo de Gibraltar, lo que ha supuesto destrozar a personas y familias enteras", ha indicado Aranda.

El presidente del PP sanroqueño ha añadido que no entiende "las manifestaciones del señor Boix porque, en primer lugar, es un gesto de deslealtad al Ayuntamiento vecino, también afectado como nosotros, al que ni tan siquiera se ha dirigido, sino que ha ido directamente a la prensa; es el artista de la crispación para generar confrontamiento entre administraciones, y estamos hartos, los políticos no están para generar conflictos si no para solucionarlos”.

"La barrera tiene problemas de sabotajes y es la obligación del Gobierno de la nación buscar alternativas de vigilancia para evitarlos, sistemas más modernos; y problemas cuando llueve torrencialmente, porque el material arrastrado por el río se acumula en la barrera, pero la solución no es desmantelarla, sino acometer su limpieza. Son problemas puntuales, y habrá que buscar alternativas de limpieza o medidas de prevención antes de que lleguen las lluvias", ha indicado Aranda.

David Gil ha indicado que la unión de barreños y sanroqueños es "la imagen de lo que debería ser una situación normal entre dos municipios; Ruiz Boix es el alcalde broncas de la comarca, está peleado con todo el mundo". "Esta barrera fue una reclamación en el 2015 por vecinos de ambas localidades, porque este río era una autopista del narcotráfico, con una inversión de casi 300.000 euros y que ahora el alcalde socialista quiere quitar. Éramos noticia todos los días por tiroteos y viajes de narcolanchas a los narcoembarcaderos en la urbanización de Guadacorte, no sólo afectando a nuestro municipio, sino también a San Roque", ha indicado Gil.

"Las reivindicaciones de los vecinos fueron atendidas por un gobierno del Partido Popular instalando esta barrera que ha sido efectiva, porque desde entonces desaparecieron las narcolanchas y se eliminó un problema al que se debe cualquier cargo público, que es velar por la seguridad de sus ciudadanos. El alcalde de San Roque quiere quitar esta barrera amparándose en un problema de taponamiento que pueda producir inundaciones puntuales, cuando la competencia de la limpieza de la barrera es del Gobierno de la nación, según el convenio firmado en su día", ha recordado el presidente del PP de Los Barrios.