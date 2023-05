Asaja corta la A-381 para protestar por la negativa del Gobierno a fumigar Los Alcornocales con Dimilin

La asociación de agricultores Asaja ha protagonizado este sábado un corte de carretera en la autovía A-381 Los Barrios-Jerez en protesta por la negativa del Gobierno a autorizar la fumigación con el insecticida químico Dimilin para combatir la plaga de Lymantira dispar, una especie de oruga conocida popularmente como lagarta peluda.

Los manifestantes consideran este método el único eficaz para erradicar la plaga, que afecta a 60.000 de las 170.000 hectáreas del Parque Natural de Los Alcornocales. El presidente de Asaja Cádiz y vicepresidente nacional de la asociación, Pedro Gallardo, ha señalado que el Dimilin es el método eficaz para detener la proliferación de la oruga.

Ésta expolia los árboles y supone una amenaza para el parque natural: "Al no actuar, los árboles pierden las hojas, se empieza a secar, en ocasiones mueren y todo esto supone un grave peligro de incendio en Los Alcornocales. Recuperar ese parque natural puede durar siglos, ya que cada alcornoque tarda decenas de años en formarse".

Otro de los problemas derivados de esta situación es que "no se puede sacar el corcho, y los propietarios no pueden tener recursos. Hay además mil familias que se dedican a la saca del corcho y que trabajan dedicados a eso en el verano, en la época de saca, y son personas que pueden quedarse sin actividad".

Gallardo recuerda que la Junta de Andalucía ha pedido también al Gobierno que autorice este tratamiento como el único eficaz. La respuesta del Gobierno es "que es una sustancia que no está autorizada y que no quieren pedir la excepcionalidad. Hay substancias que no están autorizadas, pero los estados miembros tienen la capacidad de pedir una aplicación excepcional. Si el Ministerio quisiera, podría pedirla", ha subrayado.

Asaja ya llevó su protesta a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, pero ante el inmovilismo del Ejecutivo central ha subido la intensidad de las protestas con un corte de carretera que, pese a estar autorizado con una hora y media de duración, han mantenido sólo durante media hora "para no molestar a las personas".

Pedro Gallardo alza la voz para "poner en aviso a la ciudadanía de que tenemos un grave problema por la inacción del Ministerio. El Dimilin es un insecticida que mataría a la oruga. Aquello es espeluznante, porque en un minuto que pongas la mano en un árbol, la tienes llena de orugas".