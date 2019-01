Andalucía Bay 20.30 recoge firmas para exigir a Fomento el ferrocarril

La plataforma Andalucía Bay 20.30 ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para exigir al Ministerio de Fomento la reforma integral del tendido ferroviario entre Algeciras y Bobadilla conforme a los requerimientos de la Red Transeuropea del Transporte (TEN-T).

Las firmas (inicialmente piden 2.500) serán enviadas al Ministerio de Fomento junto con el escrito justificativo de la petición, en la que el colectivo recuerda que el 21 de enero de 1919 –hace ahora casi un siglo– se aprobó en el Senado español la construcción de un tren electrificado de doble vía y ancho europeo entre el Puerto de Algeciras y la frontera francesa.

Un siglo después, apunta el colectivo, la situación es inadmisible dado que a la precaria infraestructura existente se suma desde octubre el cese del servicio como consecuencia de los destrozos en la vía por un temporal que mantienen aislado ferroviariamente al primer puerto de España y cuarto de Europa.

“La vía actual dispone de pendientes que no cumplen el estándar europeo, sistemas de seguridad que no cumplen la reglamentación europea, no está electrificado ni tiene doble vía ni ancho europeo. En resumen, no cumple ninguno de los estándares establecidos en los corredores ferroviarios europeos TEN-T”, recuerdan.

La petición recalca que esta reforma es “fundamental” para el desarrollo de la región y para el aprovechamiento del país del mayor puerto de España.

Enlace a la petición en Change.org.