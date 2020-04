Alconchel recuerda que el retraso en la Algeciras-Bobadilla es fruto de la "dejadez" del Gobierno "durante un siglo"

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, afirma que el retraso hasta 2022 que sufrirá la renovación de la línea de ferrocarril Algeciras-Bobadilla después de que el Ministerio de Transición Ecológica haya solicitado la tramitación de la evaluación ambiental ordinaria en lugar de la simplificada, es fruto de "la dejadez durante un siglo de todos los gobiernos nacionales, que han ninguneado a nuestra comarca".

"A perro flaco todos son pulgas. Es algo evidente con las nuevas directrices medioambientales tanto a nivel europeo como español, pero es un nuevo frenazo a una inversión crucial para el futuro de nuestra comarca, como es la modernización y electrificación de la línea Algeciras-Bobadilla, una vía que es de principios del siglo XX y que a día de hoy cuenta con la misma infraestructura obsoleta, que frena nuestro desarrollo. Sería una vergüenza que ahora algunos culparan al Ministerio de Transición, cuando la culpa de este retraso y la mala gestión y olvido de esta tierra tiene nombres, apellidos y partidos políticos que han provocado esta situación", explica el regidor barreño.

Alconchel recuerda que el "abandono" tiene unas consecuencias "evidentes": "Unas cifras elevadas desempleo y un deterioro social de la comarca por la desidia de las distintas administraciones durante décadas. Las inversiones públicas en infraestructuras, en materia educativa o de formación para el empleo han brillado por su ausencia. Solo han llegado promesas y escasas realidades", enumera el primer edil.

"Demasiada paciencia tienen nuestros ciudadanos, que llevan décadas reclamando infraestructuras, como las del transporte, claves para el desarrollo económico y social del Campo de Gibraltar. No podemos esperar ni un minuto más la inversión en la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Queremos un tren de altas prestaciones para el puerto más importante de España y para uno de los polos químicos e industriales más relevantes de nuestro país", destaca el alcalde de Los Barrios.

"A día de hoy nadie sabe lo que va a pasar con estas infraestructuras. Es cierto que ahora toca salir de la crisis del coronavirus y lo primero es la salud de nuestros vecinos. Pero, cuando todo esto termine, me pregunto si por fin llegarán las inversiones en educación, sanidad, formación profesional, cultura, servicios sociales..., que tanta falta hacen en esta comarca. Ojalá me equivoque, pero me temo que no y seguiremos inmersos en el olvido", sentencia Alconchel.