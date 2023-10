Alberto Pérez de Vargas ve a Gibraltar como "un problema sin solución" por su carácter militar

"Integrar Gibraltar en la comarca es imposible y lo de la prosperidad compartida no sólo es un disparate gramatical sino un eufemismo para distraer al personal". Así lo cree el catedrático de Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y colaborador de Europa Sur, Alberto Pérez de Vargas, que ha ofrecido este viernes una conferencia sobre la historia del Peñón bajo el título 'Gibraltar, la historia interminable'.

"La sociedad civil de Gibraltar se sustenta en un desequilibrio comercial y fiscal, y subsiste gracias a ese desequilibrio. Depende inevitablemente de España, pero para sobrevivir ha de estar en una situación incompatible con la de su entorno geográfico", ha afirmado Pérez de Vargas en la conferencia, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, que ha tenido lugar en el salón de actos de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería (antigua Politécnica) de Algeciras.

En la organización del evento colabora la Universidad de Cádiz. Pérez de Vargas atesora una dilatada experiencia en torno a la historia de Gibraltar, el contencioso abierto en torno a la colonia y de las relaciones con el Campo de Gibraltar, tanto actuales como históricas.

Pérez de Vargas defiende que Gibraltar subsiste como colonia británica por su carácter militar. "No caigamos en la trampa saducea que tantos caudales ha costado al Reino Unido diseñar, a través del aparato de inteligencia de la oligarquía gibraltareña; no hablemos de Gibraltar como si en sus entrañas no hubiera más que una sociedad civil. Porque precisamente lo que explica el grueso de las dificultades con las que se encuentran los diplomáticos, reside en su carácter militar. La sociedad civil gibraltareña no es más que la tinta del calamar. El verdadero rostro de Gibraltar es el militar", ha explicado.

"La colonia militar de Gibraltar no debe, de ningún modo, interpretarse como un territorio colonial en sentido ordinario. No es una ciudad tal como se entiende de ordinario, un núcleo urbano habitado en el que sus habitantes tienen capacidad de autogobierno, sino una base militar en la que los movimientos migratorios en el Mediterráneo en el siglo XVIII, fueron depositando una sociedad civil en la que apenas si permanecieron habitantes tras la ocupación violenta de la plaza por las potencias partidarias del Archiduque Carlos de Austria (y en su nombre), aspirante a la Corona de España", ha apostillado.

Pérez de Vargas ha definido a la Roca como "una especie de república de bufetes". "El que fuera el primer chief minister de la Historia, sir Joshua Hassan, creó en 1939, cuando aún no había cumplido los veinticinco años, el que es hoy el más importante de esos bufetes: el Hassans International Law Firm Ltd. En él trabajan jóvenes abogados y economistas españoles pertenecientes a conocidas familias del Campo de Gibraltar. De hecho, es el bufete por excelencia del Gobierno de la colonia", ha relatado.

Pérez de Vargas ha citado al director de Europa Sur, Javier Chaparro, quien escribió en un artículo el pasado día 15 de octubre: “Permanezcamos atentos y alejados de quienes, con tal de pasar a la historia como los protagonistas del derribo de la Verja, aspiran a hacerse la foto, con la piqueta en las manos, y cerrar un tratado de mínimos que deje sin abrochar de forma conveniente asuntos capitales que pueden marcar de forma especialmente negativa el futuro del Campo de Gibraltar. Para firmar un mal acuerdo hoy, mejor quedarse como estamos".