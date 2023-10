Agaden se opone al proyecto de la presa del Gibralmedina

El grupo ecologista Agaden ha mostrado este sábado su oposición al proyecto para la construcción de la presa del Gibralmedina por la previsible afección ecológica y sobre la biodiversidad de las cuencas del Hozgarganta y del Guadiaro.

El embalse, proyectado en uno de los afluentes del río Guadiaro, en el término municipal de Jimena de la Frontera y muy cerca de San Pablo de Buceite, es defendido por la administración de la Junta de Andalucía como necesario para garantizar "por completo" la demanda de la población del Campo de Gibraltar.

Frente a este criterio, los ecologistas defienden que la garantía de suministro de agua no pasa en este momento por la construcción de nuevas presas, "si no por la gestión eficiente del agua". "El problema no es el embalse de agua, es que estamos en pleno ciclo de sequía y la gestión del agua es pésima. Fomentando los campos de golf, la captación ilegal de agua de pozos y del río Guadiaro, el estado obsoleto de los riegos en la agricultura y el descontrol de cultivos, esta situación está más que demostrada en el estado en el que se encuentran el río Guadiaro y Genal, sin agua y en muerte clínica", según Agaden.

Además, los ecologistas aluden al "grave impacto ecológico y social" que tendrá el pantano sobre los municipios de Jimena de la Frontera y Gaucín, a la par que lamentan que sus respectivos ayuntamientos no se han posicionado públicamente sobre el proyecto.

"Es lamentable que a fecha de hoy no se sepa absolutamente nada de los ayuntamientos afectados. Agaden se va a dirigir a ambos Consistorios para conocer de primera mano su posicionamiento, ya que va a tener graves afecciones ambientales e impacto social, ya que va a sepultar tierras y construcciones antiguas ligadas a aprovechamientos rurales y tradicionales en la zona", según el grupo ecologista.

Agaden tacha al Ayuntamiento de Jimena de apostar por el "desarrollo insostenible" al anunciar la construcción de un campo de golf durante la pasada campaña electoral. Asimismo, el grupo consevacionista también apunta a la Junta de promover esta presa por motivos "únicamente económicos y especulativos" para "seguir vendiendo agua a la Costa del Sol. "Y todo ello sin contar con las grandísimas consecuencias sociales de multitud de vecinos que verán sepultadas bajo el agua sus tierras y su forma de vida", insisten.

El colectivo tacha de "excusa" que se plantee la presa para llevar agua a los agricultores del bajo Guadiaro. "Se oculta el verdadero interés de esta presa, que es permitir el mantenimiento de un modelo insostenible de desarrollo, como el que se está dando en la Costa del Sol, con más campos de golf -con un proyecto en Castellar- y más urbanizaciones en la zona de Sabinillas, Casares o Manilva sin tener el agua garantizada.