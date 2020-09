Los Afectados por la Sanidad critican el uso de la pandemia como excusa ante el mal estado del sistema de Salud

La Plataforma de Afectados por la Sanidad del Campo de Gibraltar, que se manifestará este viernes 18 de septiembre desde las seis de la tarde desde la explanada de atracciones de adultos, frente al Carrefour de Algeciras, en una caravana de vehículos por una Sanidad digna, ha vuelto a lamentar la situación en la que se encuentra el sector público en la comarca.

La plataforma ha criticado que se utilice la pandemia como "excusa para cubrir las graves deficiencias en la gestión del sistema sanitario. Un sistema que ya padecía antes del coronavirus, la humillación y el maltrato por parte de la Administración".

Desde la plataforma, han afirmado que el Hospital Punta de Europa y los centros de salud se encuentran , "agonizando" y han lamentado las "promesas sin cumplir", así como el "abandono a los afectados que esperan una simple cita con el especialista, personas con patologías crónicas que se ven impotentes al querer renovar su medicación y se encuentran sin cita, sin atención telefónica y sin que nadie sepa solucionarles un simple problema". También han recordado el estado del personal sanitario, al que han definido como "extenuado" por la situación.

"No les importa que no podamos ser atendidos, no les importa que la gente sufra y muera esperando una operación, jamás se conmueven con el dolor de los más vulnerables. Pasando el duro confinamiento, tuvimos que volver a nuestra vida normal, pero no los centros de salud ni los hospitales", han señalado en el comunicado, firmado por Alejandra Pajares, portavoz de la Plataforma de Afectados y vicepresidenta de la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública.

"La telemedicina está muy bien ideada para filtrar a los pacientes, la idea de base es bastante buena.Pero en la práctica, es otra cuestión. Si no se contrata suficiente personal, para atender las cientos de llamadas que diariamente se producen en los centros de salud, si no hay médicos en atención primaria porque se han ido de vacaciones o de baja (porque no son robots) y no los sustituyen, el fondo es un pozo de caos, desastre y hecatombe que tienen que asumir los responsables políticos", ha calificado Pajares.

"No podemos estar con todo un ala del hospital cerrada. Consultas externas debe funcionar normalmente. 30.000 pacientes esperan una consulta con el especialista, que se dice pronto. No podemos estar con cuatro quirófanos al mes, porque no hay anestesistas y solo se realizan cierto tipo de operaciones, ni desplazarnos más de cien kilómetros porque haya aquí dos hospitales que carecen de muchos servicios de infraestructura y personal", ha remarcado en el comunicado.

Desde la plataforma, han lamentado la falta de especialistas en campos como traumatología, cardiología o radiología, lo que ha provocado el aumento de las listas de espera. "Hay pacientes que han sufrido algún percance y les han dicho en urgencias que si siguen con el dolor que vuelvan y ya les harán radiografía", señalan sobre Radiología. "La otra cara de consultas externas es que no hay médicos suficientes", han añadido.

"Sufrimos una situación al límite en la que si queremos curarnos, debemos pagar una clínica privada de esas a las que les gusta acudir a inaugurar y hacer discursitos el gerente del Hospital, el alcalde y políticos varios de nuestra ciudad. No queremos promesas vacías, no queremos más excusas, porque hay una pandemia, sí, pero hay muchas más enfermedades, accidentes y patologías que necesitan atención. Una atención en la que ellos, los que salen riéndose diciendo que los casos de colapso en la atención primaria son muy puntuales, han mirado para otro lado", han finalizado.