The Alto Club Golf Academy abre sus puertas en SO/ SOTOGRANDE Spa & Golf Resort

Sotogrande ha presentado el cambio de nombre de Almenara a The Alto Club, junto con el lanzamiento de su esperada Academia de Golf, lo que se suma a la experiencia de golf y estilo de vida de primera clase que ofrece Sotogrande.

Ampliamente reconocido por albergar algunas de las mejores experiencias de golf de España, Sotogrande cuenta con campos emblemáticos como el Real Club Valderrama, el Real Club de Golf Sotogrande y La Reserva Club. Ahora, The Alto Club aporta una nueva visión audaz y contemporánea a la región, combinando un emocionante campo de campeonato de 18 hoyos, un nuevo diseño de par 3 diseñado por Manuel Piñero y una academia de golf de última generación situada en el antiguo circuito de nueve hoyos de Alcornoques del campo de 27 hoyos de Almenara.

The Alto Club Golf Academy.

“Estamos encantados de asociarnos con Suzann”, comentó Rami Badr, CEO de Sotogrande S.A. “Es la embajadora perfecta para nuestra nueva Academia de Golf: una atleta de clase mundial con un currículum impresionante en el golf, y con una dedicación al deporte que representa a la perfección los valores de la Academia. Además, es un modelo a seguir fantástico para inspirar a aquellos que comienzan su camino en el golf con nosotros aquí en Sotogrande.”

La Academia The Alto Club, que abrirá oficialmente el 1 de septiembre, es la primera de su tipo en la Costa del Sol y ha sido diseñada para apoyar a jugadores de todos los niveles, desde principiantes hasta aspirantes a profesionales, con un enfoque en la accesibilidad, la diversión y la comunidad. Más que una instalación de entrenamiento, aspira a ser un espacio acogedor donde la comunidad local, los socios del club, los golfistas visitantes y los huéspedes del resort puedan descubrir o profundizar su pasión por el juego.

La academia complementa el recorrido de primer nivel de 18 hoyos existente en The Alto Club, diseñado originalmente por Dave Thomas y posteriormente perfeccionado por la leyenda española Manuel Piñero. A pocos pasos, los huéspedes de SO/ Sotogrande Spa & Golf Resort disfrutan de alojamiento cinco estrellas, un galardonado spa y una alta gastronomía, creando una conexión perfecta entre golf de clase mundial, bienestar y hospitalidad.

De la mano de la leyenda de la Solheim Cup Suzann Pettersen

En el centro de esta nueva etapa está la bicampeona de majors y capitana ganadora de la Solheim Cup, Suzann Pettersen, quien se une como Embajadora Global de The Alto Club Golf Academy. Su liderazgo dará forma a la visión, valores y filosofía de entrenamiento de la Academia, aportando conocimientos e inspiración de clase mundial a cada aspecto del programa.

«Mi etapa como competidora fue un capítulo decisivo, pero este proyecto me parece igual de significativo», afirma Pettersen. «Siempre he soñado con construir algo duradero, un lugar donde personas de todas las edades y niveles se sientan bienvenidas, apoyadas e inspiradas para mejorar. Eso es exactamente lo que estamos creando en The Alto Club Golf Academy».

La Academia de Golf contará con un campo de prácticas equipado con tecnología Toptracer, con zonas de práctica sobre césped natural y una línea de tee cubierta con zona de entrenamiento privada. También incluirá una sala exclusiva para entrenamiento con la ultima tecnología de punta, un espacio especializado para ajuste personalizado de equipos, zonas de chipping y putting con varios greens y bunkers, además de acceso para entrenamientos nocturnos. Asimismo, un nuevo campo de nueve hoyos par-3 ha sido diseñado para ofrecer el entorno ideal para perfeccionar el juego con hierros y el juego corto, con hoyos que varían desde los 200 hasta los 80 metros.

The Alto Club Golf Academy abrirá oficialmente el 1 de septiembre para apoyar a jugadores de todos los niveles.

Programas de entrenamiento personalizados estarán disponibles durante todo el año, cubriendo todos los aspectos del desarrollo, desde la mecánica del swing completo y la gestión del campo hasta el enfoque mental y la preparación competitiva. No importa que los visitantes estén empezando, regresando al juego o buscando un entrenamiento más serio, la Academia está diseñada para apoyar su progreso en un entorno acogedor y estructurado.

“Estamos orgullosos de presentar una instalación que refleja el espíritu de Sotogrande: refinada, visionaria y basada en la calidad”, dijo Stéphane Menou, Director General de SO/ Sotogrande y The Alto Club. “Con el liderazgo de Suzann y el apoyo de nuestra comunidad, The Alto Club Golf Academy está llamada a convertirse en uno de los destinos de entrenamiento de golf más emocionantes e inclusivos de Europa”.

Con la apertura de la Academia de Golf, The Alto Club continúa reforzando el legado de Sotogrande como uno de los destinos de golf más reconocidos de Europa.

Para más información sobre The Alto Club, visita: www.altogolfclub.com