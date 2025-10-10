Rompiendo mitos sobre renovables y vida rural

Había mucha expectación en Arroyomolinos de León (Huelva) ante la presentación de la segunda temporada de Conexión Tierra, el videopódcast que “acerca a las personas que viven en el entorno rural con quienes desarrollan los proyectos renovables”, tal y como lo definió en este acto el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán.

Y, efectivamente, la iniciativa no decepcionó. Gente del entorno rural, como pastores, apicultores, ganaderos y vecinos del pueblo se dieron cita en este evento, que se celebró en la sede de AlmaNatura, y que cumplió por completo con su finalidad: escuchar todas las voces y abrir un debate real sobre integración de renovables en las zonas rurales rompiendo falsos mitos.

Y es que, para Endesa, “el diálogo es fundamental, esa escucha activa permite que los proyectos renovables se asienten en el territorio, sean parte de él. España en general y Andalucía en particular, es una tierra rica en recursos renovables, tenemos que aprovecharlos, pero desde el respeto, y la fórmula funciona”, afirmó Rafael Sánchez Durán.

Declaraciones de Rafael Sánchez Durán, director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.

Tampoco quisieron perderse esta presentación los presentadores de este videopódcast, Pilar Pascual más conocida como @Agripilar y Elisardo Pardos, quienes subrayaron que en esta segunda temporada “hemos ampliado horizontes”. Así, “hemos ido a los parques eólicos de Canarias que conviven con aves y promueven la flora local, hemos viajado hasta Galicia para tocar la recuperación de una zona minera que ahora es un lago con bandera azul, y nos hemos ido a conocer proyectos de conservación del murciélago y el oso pardo en Cataluña en el entorno de centrales hidroeléctricas”.

Eli y Pilar, en la presentación de esta segunda temporada.

Qué necesita el entorno rural para convivir con las renovables

Y en ese empeño en oír y debatir con los auténticos protagonistas, el evento incluyó dos mesas redondas. La primera de ellas, moderada por Eli, versó sobre ‘Qué necesita el entorno rural para convivir con las renovables’ y contó con la participación de expertos como Juanjo Manzano, cofundador de AlmaNatura, la entidad que alojó la presentación y que tiene como objetivo dar respuesta a los retos del mundo rural desde el mundo rural; Iván López, CEO de Hoolistica, organización cuyo objetivo es convertir datos ecológicos en decisiones empresariales y proyectos en oportunidades para regenerar biodiversidad en el territorio; Jose Antonio Macías, el pastor quesero con ganadería propia ligada a la agricultura y con el primer y único queso fresco de oveja de Andalucía con denominación 'queso solar'; y Ada Fiteni, responsable de Proyectos de Sostenibilidad de Endesa con más de 10 años de experiencia en proyectos de CSV (Creación de Valor Compartido).

Fue una amena charla, en la que se habló de licencia social, de integración y de estudio previo, temas que precisamente se tratan a lo largo de los 12 capítulos de la segunda temporada de Conexión a Tierra. “Pero también se ha querido ir un poquito más lejos”, comentó Agripilar, “los jóvenes, el mundo de las redes sociales en el entorno rural también son fundamentales, no hay que olvidar que hay gente que estamos dándolo todo en el campo y queremos renovables, pero bien hechas, como se muestra en las dos temporadas del videopódcast”.

Visión de los jóvenes rurales sobre el reto de la integración con las renovables

“Todo el mundo que quiera debatir tiene las puertas abiertas del videopódcast”, así de rotunda se mostró Agripilar sobre la clave del éxito de esta propuesta de Endesa.

Y, justamente, esa fue la premisa de la segunda mesa redonda, titulada ‘¿Cuál es la visión de los jóvenes rurales sobre el reto de la integración con las renovables?’ Con Agripilar estuvieron Paula Nuévalos, @Agropauli, joven agricultora valenciana; Sergio Fernández (@Sergio_FerMur) divulgador de energía eólica e Ingeniero en Energías renovables; Juan Royo (@JuanRoyoAbenia), economista especializado en RSC; y Alberto Fernández, (@Agri_berto), joven agricultor riojano.

Una de las mesas redondas.

Todos ellos entablaron un fructífero diálogo sobre los bulos en las redes sociales acerca del entorno rural y las renovables, la importancia de informar y al mismo tiempo el estar abiertos al debate, con datos y hechos reales en la mano. “Sin duda esta es la magia de Conexión a Tierra, la unión del campo y la tecnología, sin confrontación, con respeto y con hechos reales”, concluyeron Pilar y Eli al finalizar la presentación.

Conexión a Tierra: segunda temporada

Con la misma frescura y complicidad de la anterior edición, Pilar y Eli trasladan al espectador en esta segunda temporada de Conexión a Tierra a nuevos espacios, viajando a Canarias, Galicia y Cataluña. Así, de la mano de agricultores, expertos medioambientales, catedráticos universitarios, e ingenieros, se adentra en el Pirineo en busca del oso pardo en el entorno de una central hidroeléctrica, se traslada hasta la ubicación más remota de cultivo de verduras en Canarias bajo un parque eólico, profundiza sobre los murciélagos que conviven en las cavernas de las instalaciones hidroeléctricas y la importancia de la gestión ambiental en plantas solares e incluso aborda los festivales de música sostenibles, entre otros muchos temas y lugares.

Así, en el primer capítulo, Pilar y Eli abordarán la convivencia existente entre una planta eólica y agricultores locales en Canarias. El espectador conocerá a Carolina y Andrés, que cultivan pimientos, tomates, pepinos, calabazas, melón, sandía, cebolla o berenjena bajo los molinos del parque eólico de Arico.

Presentación Conexión a Tierra

Hasta el Pirineo Catalán se transporta Conexión a Tierra en el segundo episodio para conocer al Oso Pardo, sobre el que habla María Párraga, coordinadora de proyectos de la Fundación Oso Pardo, pero también servirá para mostrar una iniciativa pionera, puesta en marcha por esta entidad, en colaboración con Endesa, de reforestación de árboles frutales en el entorno de la central hidroeléctrica de Tavascán.

En la tercera entrega y de la mano de Pilar, el espectador viajará del Pirineo Catalán a Ávila para acercarse a un potente proyecto de repotenciación de un parque eólico en Aldeavieja (Ávila), convertido en el primero de Europa en cerrar su propio ciclo de vida, utilizando residuos estructurales para su repotenciación.

Los estudios de biodiversidad que se hacen en las plantas renovables antes, durante y después de su instalación son los protagonistas del cuarto episodio de este videopódcast. En él, participa Iván López, socio y fundador de la consultora medioambiental Hoolistica, que está haciendo estudios sobre la cadena atrófica de aves rapaces en las plantas solares de Endesa en Cuenca. Pilar va más allá y se adentra en una planta solar en Extremadura, para profundizar sobre cómo se llevan a cabo estos estudios que son fundamentales para conocer el estado de la biodiversidad.

Hasta Galicia viaja Conexión a Tierra en el siguiente episodio. En plató, Eli y Pilar abordan la importancia de la gestión ambiental, de la mano Francisco Javier Silva Pando, doctor en biología y conservador de herbario, quien precisamente descubrió una planta endémica en esta región en el entorno de un parque eólico.

Y Pilar se pone el traje de apicultora para conocer las colmenas de Casa do Mel, que produce una miel de altísima calidad, gracias al entorno en que se encuentran, la que fuera la mina de As Pontes ahora recuperada como un bosque con el mayor lago artificial de Europa.

En el ecuador de la segunda temporada, los presentadores han descubierto esta semana al espectador el fascinante mundo de los murciélagos y cómo han elegido las cavernas de las centrales hidroeléctricas para refugiarse.

Por delante quedan 5 capítulos en los que se hablará del río Eume en Galicia, allí tratan una problemática muy concreta sobre el descenso de producción de marisco, los festivales de música sostenibles, el agua como motor de actividad económica para terminar en la recuperación ambiental de la mina de As Pontes, los avistadores de aves, o la convivencia de flora y fauna en plantas solares.

Todo un recorrido por la España rural que convive realmente con proyectos renovables, un diálogo entre quienes de primera persona viven los proyectos, con quienes los desarrollan. Conexión a Tierra conecta a todos.