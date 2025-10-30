Philip Morris: un futuro sin humo

"Philip Morris quiere cambiar el mundo y por eso, nos hemos propuesto conseguir un futuro libre de humo"

En 1847, el señor Philip Morris abrió su primera tienda en Bond Street, Londres. Más de 175 años después, Philip Morris International (PMI) se ha convertido en una de las mayores compañías tabaqueras del mundo. Pero hoy, su propósito va mucho más allá de vender cigarrillos: PMI está inmersa en una profunda transformación.

Hace más de 15 años que esta compañía decidió abordar el impacto negativo que tenían sus productos en la salud. Así, empezó una gran transformación sin precedentes en la industria para conseguir un futuro libre del humo de los cigarrillos, apostando por la creación de alternativas que eliminen la combustión. ¿Y por qué? Porque lo realmente dañino del acto de fumar es el humo que se genera al quemar el tabaco.

El reto: decir adiós al humo

Por eso, PMI ha centrado sus esfuerzos en tecnologías que calientan el tabaco sin quemarlo, eliminando así la combustión y reduciendo significativamente la emisión de sustancias químicas nocivas. Al calentar y no quemar, lo que producen estas alternativas es un aerosol o vapor esencialmente diferente al humo del cigarrillo, ya que contiene niveles mucho más bajos de compuestos dañinos en comparación con el humo de los cigarrillos tradicionales.

Entre estas alternativas se encuentran los dispositivos de tabaco calentado y los vapeadores, entre otros. Estos desarrollos han sido posibles gracias a una inversión de más de 14.000 millones de dólares en ciencia e innovación, y al trabajo de más de 1.500 científicos en sus centros de I+D en Suiza y Singapur.

Como afirma Jacek Olczak, CEO de PMI: "Philip Morris quiere cambiar el mundo y por eso, nos hemos propuesto conseguir un futuro libre de humo. Si lo conseguimos, será algo realmente increíble. La evidencia científica es clara, las alternativas sin humo pueden acelerar el fin del cigarrillo y el mundo tiene que actuar ahora para ayudar a que los fumadores se pasen a mejores alternativas. Es hora de que el cigarrillo pase a la historia”.

Una transformación con hitos clave

1847 : Philip Morris abre su primera tienda en Londres.

: Philip Morris abre su primera tienda en Londres. 1919 : La compañía se traslada a EE. UU. y comienza a fabricar cigarrillos.

: La compañía se traslada a EE. UU. y comienza a fabricar cigarrillos. 1950s : PMI inicia su expansión internacional.

: PMI inicia su expansión internacional. 2001 : Se muda a Suiza y comienza a investigar productos sin humo.

: Se muda a Suiza y comienza a investigar productos sin humo. 2009: Inaugura “El Cubo”, su centro de investigación en Neuchâtel.

“El Cubo”, centro de investigación de Philip Morris en Neuchâtel

2010 : Abre un laboratorio internacional en Singapur.

: Abre un laboratorio internacional en Singapur. 2014 : Lanza su primer dispositivo de tabaco calentado en Italia y Japón.

: Lanza su primer dispositivo de tabaco calentado en Italia y Japón. 2018 : Presenta un millón de páginas de evidencia científica a la autoridad estadounidense FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) sobre su dispositivo para tabaco calentado.

: Presenta un millón de páginas de evidencia científica a la autoridad estadounidense FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) sobre su dispositivo para tabaco calentado. 2020 : La FDA autoriza la comercialización del dispositivo para tabaco calentado de PMI con un mensaje de exposición reducida.

: La FDA autoriza la comercialización del dispositivo para tabaco calentado de PMI con un mensaje de exposición reducida. 2023 : El 74% de su actividad comercial y el 99% de la inversión en I+D se centra en productos sin humo.

: El 74% de su actividad comercial y el 99% de la inversión en I+D se centra en productos sin humo. 2025: Con productos sin humo presentes en 100 mercados, el 41% de sus ingresos netos totales proviene de productos libres de humo.

Con productos sin humo presentes en 100 mercados, el 41% de sus ingresos netos totales proviene de productos libres de humo. 2030: PMI aspira a que dos tercios de sus ingresos provengan de alternativas sin combustión.

Un cambio que busca reducir la demanda, no solo la oferta

“Que Philip Morris deje unilateralmente de vender cigarrillos mañana no cambiará nada”, explica Moira Gilchrist, presidenta global de Comunicación de PMI. “La demanda seguiría existiendo, y otros simplemente la cubrirían. Nuestra transformación tiene sentido porque busca reducir esa demanda a largo plazo, con lo que nos aseguramos de que el descenso del consumo de tabaco continúe”.

La compañía busca acabar con el cigarrillo, por eso siempre advierte que lo mejor que cualquier persona puede hacer es dejar por completo de consumir tabaco y nicotina. Pero, para aquellos adultos que de otro modo seguirían fumando, es necesario proporcionarles toda la información veraz alrededor de estas alternativas para que puedan tomar decisiones informadas.