Covirán, Bodegas Alvear y Grupo MAS, ganadores de los Premios Andalucía Management 2025

Covirán, Bodegas Alvear y Grupo MAS han sido reconocidos con los Premios Andalucía Management 2025 en las categorías de Impacto Social, Empresa Familiar y Desarrollo Empresarial, respectivamente. La entrega de los galardones se celebrará el próximo 20 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, en el marco del mayor encuentro empresarial de Andalucía, que alcanza su XVI edición.

El certamen, que este año ha recibido 293 candidaturas, consolida su relevancia como referente en el tejido empresarial andaluz al destacar la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo como ejes de crecimiento.

Galardones de los Premios Andalucía Management / M.H

En la categoría de Impacto Social, el premio ha recaído en Covirán, por su modelo cooperativo basado en la inclusión, el desarrollo sostenible y la lucha contra la despoblación. La empresa granadina, con cerca de 3.000 supermercados y 15.000 empleos, impulsa iniciativas sociales a través de su Fundación y colabora con ONG dedicadas a reducir el desperdicio alimentario y apoyar a colectivos vulnerables.

El reconocimiento a Empresa Familiar ha sido otorgado a Bodegas Alvear, la bodega familiar más antigua de Andalucía, fundada en 1729. Con casi tres siglos de historia, la compañía combina tradición e innovación bajo la dirección de la octava generación de la familia Alvear, manteniendo un firme compromiso con la tierra y la calidad de sus vinos, que proyectan la esencia andaluza en los mercados internacionales.

Por su parte, Grupo MAS ha sido distinguido con el premio al Desarrollo Empresarial por su crecimiento sostenido y su estrategia de expansión. Fundado en 1973, el grupo cuenta con 200 establecimientos en Andalucía y Extremadura, emplea a más de 4.300 personas y alcanzó una facturación de 675 millones de euros en el último ejercicio. Su apuesta por la sostenibilidad y la innovación lo consolidan como un referente en el sector de la distribución alimentaria.

Los Premios Andalucía Management, organizados por Andalucía Management con el patrocinio de entidades como MAPFRE, Cajamar, Orange o Andalucía TRADE, han reconocido a lo largo de sus quince ediciones a empresas como Osborne, Cosentino, Mayoral, Covap, González Byass o Servinform.

El jurado de esta edición ha estado integrado por destacadas personalidades del ámbito empresarial, entre ellas Maite González (MAPFRE), Roger Domingo (Grupo Planeta), José Carlos Díez (Universidad de Alcalá) y Santiago Alfonso (Grupo Cosentino).

El encuentro contará además con la participación de expertos como Inma Puig, Lasse Rouhiainen, Rafael Dezcallar e Ignacio Osborne, quienes abordarán temas de actualidad empresarial, innovación y liderazgo.

Los Premios Andalucía Management se consolidan así como un reconocimiento al esfuerzo, la excelencia y el compromiso del tejido empresarial andaluz con el progreso económico y social de la región.