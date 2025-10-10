La Balona visita este domingo a un San Roque de Lepe muy renovado

El once del San Roque de Lepe en el duelo del pasado domingo ante el Atlético Onubense.

La Balona visita este domingo (17:30) a un San Roque de Lepe que este verano ha afrontado una profunda renovación en su plantilla. El conjunto lepero, dirigido por José Manuel González Cheli por segunda temporada consecutiva, mantiene solo a nueve jugadores respecto al curso pasado y ha incorporadado 15 caras nuevas.

El equipo aurinegro espera estar en la parte alta de la tabla después de la que campaña pasada, tras el descenso desde Segunda Federación, finalizara en mitad de la tabla. Cheli, que jugó en Primera y Segunda con el Recreativo de Huelva y el Málaga, cuenta con la confianza de la directiva después de que en febrero asumiera el cargo tras la dimisión de Luismi Patiño.

Los onubenses cuentan con los mismos puntos que los linenses (siete) tras la disputa de las cinco primeras jornadas, aunque aún no han perdido: suman una victoria y cuatro empates, con cuatro goles a favor (la mitad que la Balona) y solo dos en contra.

Entre las continuidades, repiten bajo las órdenes del cuerpo técnico jugadores importantes como Francis Ruiz, Juan Mari, Luis Piro, Santino, José Antonio Pérez o Dani Litri en la línea defensiva. En el centro del campo siguen Camacho, Dani Gil y Javi Cheli, mientras que en la parcela ofensiva continúan Jhon Córdoba, Makuemimo y Pablo Gómez, piezas ya conocidas por la afición aurinegra.

La lista de nuevos fichajes es extensa y evidencia la apuesta del club por renovar la plantilla en todas las líneas. En la portería han llegado Dani Martín (Ayamonte CF) y Santi Maidana (AD Cartaya). Este último se ha asentado como titular en este inicio de temporada. En defensa se han incorporado Jaime Lillo (CP Villarrobledo) y Manuel Rodríguez (AD Cartaya).

El centro del campo es la línea con más novedades: Antonio Ponce (CD Don Benito), Cheikh y Dani Ferja (Atlético Onubense), Marcos Sanz (CD Isoba), Ritoré (CD Azuaga) y Víctor (AD Cartaya) se han sumado al proyecto con el objetivo de reforzar la creación y el equilibrio del equipo.

En ataque también hay caras nuevas, con la llegada de Almagro (CD Inter Sevilla), Diego Díaz (CE Santanyí), Lucky (SP Villafranca) y Vito Wong (Hong Kong Rangers FC), que aportan competencia en las posiciones ofensivas.

La reestructuración deja atrás a gran parte de los protagonistas del pasado curso, incluyendo a los tres porteros (Javi Dela, Lorenzo y Roberto) y a nombres como Charles, Pola, Rubén García o Marckus, que no continúan en el club.

La columna vertebral del San Roque de Lepe la conforman Santi Maidana, Francis Ruiz, Juan Mari, Ritoré y Luis Piro, todos por encima de los 400 minutos.

La ilusión se ha despertado en Lepe con este nuevo proyecto y el club ha superado los 1.200 abonados, cifra que le sitúa solo por detrás de la Balona como equipos con más respaldo de su afición en el grupo X. Para el partido del domingo, el club aurinegro ha convocado a sus aficionados para que las gradas se llenen de los colores amarillo y negro. "Ven con tu camiseta, tu bufanda o tu bandera, y hagamos del partido una fiesta en la grada", indica la entidad en sus redes sociales.

Antecedentes

Balona y San Roque de Lepe se han visto las caras en 12 temporadas desde la década de los 90 en la extinta Segunda B, Segunda Federación, tercera y Copa del Rey, con un balance en el terreno de juego lepero de cinco victorias locales, cuatro empates y tres victorias linenses. La última vez en la que se enfrentaron fue en la temporada 2023/2024, en el grupo IV de Segunda Federación, en un partido que terminó con empate a cero.