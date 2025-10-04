Los veteranos de la Balona rinden homenaje este domingo a Pepe Gabaldón y Noly antes del duelo con el Castilleja

La Asociación de Veteranos de la Real Balompédica Linense (Averbal) rendirá este domingo un emotivo homenaje a dos leyendas de la Balona, Pepe Gabaldón y Noly, antes del encuentro que enfrentará a los albinegros contra el Castilleja CF a las 18:00 en el Estadio Ciudad de La Línea. El acto, organizado por Averbal con la colaboración de la Real Balompédica Linense y el Ayuntamiento, busca reconocer la trayectoria y el compromiso de dos figuras muy queridas por la afición y vinculadas históricamente al club albinegro.

Pepe Gabaldón ejerció como médico del equipo durante las décadas de los años 70 y 80, viviendo momentos históricos de la entidad como el ascenso de Eibar y el trágico accidente del autobús que marcó a toda la familia balona.

Desde la asociación destacan “su profesionalidad, su entrega y el cariño con el que siempre trató a los jugadores”, subrayando que “su labor, aunque poco reconocida, representa los valores humanos que hacen grande a un club como la Real Balompédica Linense”.

El homenaje incluirá también un reconocimiento institucional por parte del Ayuntamiento linense, de la mano del alcalde Juan Franco Rodríguez, en agradecimiento a su trayectoria y a su contribución al deporte local. Su padre, José Gabaldón, fue presidente de la Balona en los años 50, reforzando así el profundo vínculo familiar con la entidad.

El segundo homenajeado será Noly, histórico futbolista que vistió la camiseta albinegra durante más de diez años, dejando una huella imborrable por su entrega, compromiso y amor por los colores de la Balona. Averbal agradece públicamente “el apoyo constante del club en todos los eventos organizados por la asociación”, y ha animado a la afición a asistir al estadio para arropar a estos dos referentes de la historia balona.

“Gracias, Pepe Gabaldón y Noly. Este domingo, seguro que la afición os mostrará el cariño que os merecéis”, concluye el comunicado de la Asociación de Veteranos de la Balona.